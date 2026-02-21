Padova-Bari è una partita valevole per la 26a giornata del campionato di calcio di Serie B 2025-26. Il match vede di fronte Padova che attualmente si trova al 13° posto in classifica con 29 punti e il Bari che invece è al 19° posto in classifica con 21 punti.
Padova ha ottenuto finora 7 vittorie, 8 pareggi e 10 sconfitte, ha segnato complessivamente 25 gol e ne ha subiti 31. Il giocatore che ha segnato più gol è Mattia Bortolussi con 9 reti.
Il Bari ha ottenuto finora 4 vittorie, 9 pareggi e 12 sconfitte, ha segnato complessivamente 20 gol e ne ha subiti 38. Il giocatore che ha segnato più gol è Gabriele Moncini con 6 reti.
Padova-Bari si gioca allo stadio Euganeo di Padova; arbitro di Padova - Bari è il signor Giuseppe Collu. Al VAR ci sarà invece Alberto Santoro. Nella stagione 2025/26 l'arbitro Giuseppe Collu ha diretto 3 incontri concedendo 0 rigori; ha assegnato 15 cartellini gialli e 2 cartellini rossi.
Dove vedere Padova-Bari in tv o in streaming
Padova-Bari è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 15:00 del giorno 21-02-2026. Per vedere la partita occorre prima di tutto sottoscrivere un contratto con Dazn. Poi basterà scaricare la app apposita o raggiungere il sito di Dazn.
DAZN consente la visione delle partite di Serie B su tre diversi pacchetti:
- Plus
- Standard
- Goal Pass
che hanno prezzi molto diversi tra loro e possono consentire differenti utilizzi e visioni di contenuti.
DAZN è compatibile con le principali marche di smart TV, tra cui: Smart TV Samsung,TV intelligenti LG,TV intelligenti Sony,TV Android, TV intelligenti Hisense, TV intelligenti Philips.
È possibile accedere a DAZN anche attraverso i più diffusi dispositivi di streaming come: Amazon Fire TV Stick e Fire TV Cube; Apple TV; Chromecast; Roku; Nvidia Shield TV.
Il link al live di Padova-Bari sarà inserito un'ora prima del match.
Domande Frequenti (FAQ)
- Quando si gioca Padova - Bari?
- La gara tra Padova e Bari si giocherà sabato 21 febbraio 2026 alle ore 15:00
- Chi è l'arbitro di Padova - Bari?
- L'arbitro del match sarà Giuseppe Collu
- Chi è l'arbitro al VAR?
- L'arbitro al VAR del match Padova - Bari sarà Alberto Santoro
- Dove si gioca Padova - Bari?
- La partita si gioca a Padova
- In che stadio si gioca Padova - Bari?
- Stadio Euganeo
- Quali sono i capocannonieri delle due squadre?
- Ad oggi il capocannoniere Padova è Mattia Bortolussi con 9 gol, mentre il capocannoniere Bari è Gabriele Moncini con 6 gol
- Chi trasmette la partita Padova - Bari?
- La partita tra Padova e Bari verrà trasmessa da DAZN