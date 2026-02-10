Padova-Carrarese è una partita valevole per la 24a giornata del campionato di calcio di Serie B 2025-26. Il match vede di fronte Padova che attualmente si trova al 13° posto in classifica con 26 punti e la Carrarese che invece è al 9° posto in classifica con 30 punti.
Padova ha ottenuto finora 6 vittorie, 8 pareggi e 9 sconfitte, ha segnato complessivamente 24 gol e ne ha subiti 30. Il giocatore che ha segnato più gol è Mattia Bortolussi con 9 reti.
La Carrarese ha ottenuto finora 7 vittorie, 9 pareggi e 7 sconfitte, ha segnato complessivamente 31 gol e ne ha subiti 32. Il giocatore che ha segnato più gol è Fabio Abiuso con 8 reti.
Padova-Carrarese si gioca allo stadio Euganeo di Padova; arbitro di Padova - Carrarese è il signor . Al VAR ci sarà invece .
Dove vedere Padova-Carrarese in tv o in streaming
- Partita: Padova-Carrarese
- Data: martedì 10 febbraio 2026
- Orario: 20:00
- TV/Streaming: DAZN
- Luogo: Padova
- Stadio: Euganeo
- Arbitro:
Padova-Carrarese è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 20:00 del giorno 10-02-2026. Per vedere la partita occorre prima di tutto sottoscrivere un contratto con Dazn. Poi basterà scaricare la app apposita o raggiungere il sito di Dazn.
DAZN consente la visione delle partite di Serie B su tre diversi pacchetti:
- Plus
- Standard
- Goal Pass
che hanno prezzi molto diversi tra loro e possono consentire differenti utilizzi e visioni di contenuti.
DAZN è compatibile con le principali marche di smart TV, tra cui: Smart TV Samsung,TV intelligenti LG,TV intelligenti Sony,TV Android, TV intelligenti Hisense, TV intelligenti Philips.
È possibile accedere a DAZN anche attraverso i più diffusi dispositivi di streaming come: Amazon Fire TV Stick e Fire TV Cube; Apple TV; Chromecast; Roku; Nvidia Shield TV.
Il link al live di Padova-Carrarese sarà inserito un'ora prima del match.
