Padova-Carrarese è una partita valevole per la 6a giornata del campionato di calcio di Serie B 2026-27. Il match vede di fronte il Padova che attualmente si trova al 10° posto in classifica con 7 punti e la Carrarese che invece è al 20° posto in classifica con 1 punti.
Il Padova ha ottenuto finora 2 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte, ha segnato complessivamente 5 gol e ne ha subiti 6. Il giocatore che ha segnato più gol è Marco Pompetti con 1 rete.
La Carrarese ha ottenuto finora 0 vittorie, 1 pareggio e 4 sconfitte, ha segnato complessivamente 2 gol e ne ha subiti 6. Il giocatore che ha segnato più gol è Fabio Abiuso con 1 rete.
Padova-Carrarese si gioca allo stadio Euganeo di Padova; arbitro di Padova - Carrarese è il signor Claudio Giuseppe Allegretta. Al VAR ci sarà invece Francesco Cosso. Nella stagione 2026/27 l'arbitro Claudio Giuseppe Allegretta ha diretto 1 incontro concedendo 1 rigore; ha assegnato 5 cartellini gialli e nessun cartellino rosso.
Dove vedere Padova-Carrarese in tv o in streaming
- Partita: Padova-Carrarese
- Data: domenica 11 ottobre 2026
- Orario: 17:15
- TV/Streaming: DAZN
- Luogo: Padova
- Stadio: Euganeo
- Arbitro: Claudio Giuseppe Allegretta
Padova-Carrarese è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 17:15 del giorno 11-10-2026. Per vedere la partita occorre prima di tutto sottoscrivere un contratto con Dazn. Poi basterà scaricare la app apposita o raggiungere il sito di Dazn.
DAZN consente la visione delle partite di Serie B su tre diversi pacchetti:
- Plus
- Standard
- Goal Pass
che hanno prezzi molto diversi tra loro e possono consentire differenti utilizzi e visioni di contenuti.
DAZN è compatibile con le principali marche di smart TV, tra cui: Smart TV Samsung,TV intelligenti LG,TV intelligenti Sony,TV Android, TV intelligenti Hisense, TV intelligenti Philips.
È possibile accedere a DAZN anche attraverso i più diffusi dispositivi di streaming come: Amazon Fire TV Stick e Fire TV Cube; Apple TV; Chromecast; Roku; Nvidia Shield TV.
Il link al live di Padova-Carrarese sarà inserito un'ora prima del match.
Domande Frequenti (FAQ)
- Quando si gioca Padova - Carrarese?
- La gara tra Padova e Carrarese si giocherà domenica 11 ottobre 2026 alle ore 17:15
- Chi è l'arbitro di Padova - Carrarese?
- L'arbitro del match sarà Claudio Giuseppe Allegretta
- Chi è l'arbitro al VAR?
- L'arbitro al VAR del match Padova - Carrarese sarà Francesco Cosso
- Dove si gioca Padova - Carrarese?
- La partita si gioca a Padova
- In che stadio si gioca Padova - Carrarese?
- Stadio Euganeo
- Quali sono i capocannonieri delle due squadre?
- Ad oggi il capocannoniere del Padova è Marco Pompetti con 1 gol, mentre il capocannoniere della Carrarese è Fabio Abiuso con 1 gol
- Chi trasmette la partita Padova - Carrarese?
- La partita tra Padova e Carrarese verrà trasmessa da DAZN