Padova-Catanzaro è una partita valevole per la 30a giornata del campionato di calcio di Serie B 2025-26. Il match vede di fronte Padova che attualmente si trova al 10° posto in classifica con 34 punti e il Catanzaro che invece è al 5° posto in classifica con 49 punti.
Padova ha ottenuto finora 8 vittorie, 10 pareggi e 11 sconfitte, ha segnato complessivamente 30 gol e ne ha subiti 36. Il giocatore che ha segnato più gol è Mattia Bortolussi con 9 reti.
Il Catanzaro ha ottenuto finora 13 vittorie, 10 pareggi e 6 sconfitte, ha segnato complessivamente 45 gol e ne ha subiti 34. Il giocatore che ha segnato più gol è Pietro Iemmello con 7 reti.
Padova-Catanzaro si gioca allo stadio Euganeo di Padova; arbitro di Padova - Catanzaro è il signor Maria Ferrieri Caputi. Al VAR ci sarà invece Daniele Rutella. Nella stagione 2025/26 l'arbitro Maria Ferrieri Caputi ha diretto 10 incontri concedendo 0 rigori; ha assegnato 50 cartellini gialli e 2 cartellini rossi.
Dove vedere Padova-Catanzaro in tv o in streaming
- Partita: Padova-Catanzaro
- Data: sabato 14 marzo 2026
- Orario: 15:00
- TV/Streaming: DAZN
- Luogo: Padova
- Stadio: Euganeo
- Arbitro: Maria Ferrieri Caputi
Padova-Catanzaro è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 15:00 del giorno 14-03-2026. Per vedere la partita occorre prima di tutto sottoscrivere un contratto con Dazn. Poi basterà scaricare la app apposita o raggiungere il sito di Dazn.
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Il link al live di Padova-Catanzaro sarà inserito un'ora prima del match.
Domande Frequenti (FAQ)
- Quando si gioca Padova - Catanzaro?
- La gara tra Padova e Catanzaro si giocherà sabato 14 marzo 2026 alle ore 15:00
- Chi è l'arbitro di Padova - Catanzaro?
- L'arbitro del match sarà Maria Ferrieri Caputi
- Chi è l'arbitro al VAR?
- L'arbitro al VAR del match Padova - Catanzaro sarà Daniele Rutella
- Dove si gioca Padova - Catanzaro?
- La partita si gioca a Padova
- In che stadio si gioca Padova - Catanzaro?
- Stadio Euganeo
- Quali sono i capocannonieri delle due squadre?
- Ad oggi il capocannoniere Padova è Mattia Bortolussi con 9 gol, mentre il capocannoniere del Catanzaro è Pietro Iemmello con 7 gol
- Chi trasmette la partita Padova - Catanzaro?
- La partita tra Padova e Catanzaro verrà trasmessa da DAZN