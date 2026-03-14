Partita valevole per la 30a giornata della Serie B BKT 2025/2026

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Padova-Catanzaro è una partita valevole per la 30a giornata del campionato di calcio di Serie B 2025-26. Il match vede di fronte Padova che attualmente si trova al 10° posto in classifica con 34 punti e il Catanzaro che invece è al 5° posto in classifica con 49 punti.

Padova ha ottenuto finora 8 vittorie, 10 pareggi e 11 sconfitte, ha segnato complessivamente 30 gol e ne ha subiti 36. Il giocatore che ha segnato più gol è Mattia Bortolussi con 9 reti.

Il Catanzaro ha ottenuto finora 13 vittorie, 10 pareggi e 6 sconfitte, ha segnato complessivamente 45 gol e ne ha subiti 34. Il giocatore che ha segnato più gol è Pietro Iemmello con 7 reti.

Padova-Catanzaro si gioca allo stadio Euganeo di Padova; arbitro di Padova - Catanzaro è il signor Maria Ferrieri Caputi. Al VAR ci sarà invece Daniele Rutella. Nella stagione 2025/26 l'arbitro Maria Ferrieri Caputi ha diretto 10 incontri concedendo 0 rigori; ha assegnato 50 cartellini gialli e 2 cartellini rossi.

Dove vedere Padova-Catanzaro in tv o in streaming

Partita : Padova-Catanzaro

: Padova-Catanzaro Data : sabato 14 marzo 2026

: sabato 14 marzo 2026 Orario : 15:00

: 15:00 TV/Streaming : DAZN

: DAZN Luogo : Padova

: Padova Stadio : Euganeo

: Euganeo Arbitro: Maria Ferrieri Caputi

Padova-Catanzaro è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 15:00 del giorno 14-03-2026. Per vedere la partita occorre prima di tutto sottoscrivere un contratto con Dazn. Poi basterà scaricare la app apposita o raggiungere il sito di Dazn.

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Il link al live di Padova-Catanzaro sarà inserito un'ora prima del match.