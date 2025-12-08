Partita valevole per la 15a giornata della Serie B BKT 2025/2026

Da oltre 20 anni informa in modo obiettivo e appassionato su tutto il mondo dello sport. Calcio, calciomercato, F1, Motomondiale ma anche tennis, volley, basket: su Virgilio Sport i tifosi e gli appassionati sanno che troveranno sempre copertura completa e zero faziosità. La squadra di Virgilio Sport è formata da giornalisti ed esperti di sport abili sia nel gioco di rimessa quando intercettano le notizie e le rilanciano verso la rete, sia nella costruzione dal basso quando creano contenuti 100% originali ed esclusivi.

Padova-Cesena è una partita valevole per la 15a giornata del campionato di calcio di Serie B 2025-26. Il match vede di fronte Padova che attualmente si trova al 12° posto in classifica con 17 punti e il Cesena che invece è al 4° posto in classifica con 26 punti.

Padova ha ottenuto finora 4 vittorie, 5 pareggi e 5 sconfitte, ha segnato complessivamente 13 gol e ne ha subiti 16. Il giocatore che ha segnato più gol è Mattia Bortolussi con 6 reti.

Il Cesena ha ottenuto finora 8 vittorie, 2 pareggi e 4 sconfitte, ha segnato complessivamente 20 gol e ne ha subiti 14. Il giocatore che ha segnato più gol è Cristian Shpendi con 5 reti.

Padova-Cesena si gioca allo stadio Euganeo di Padova; arbitro di Padova - Cesena è il signor Andrea Zanotti. Al VAR ci sarà invece Manuel Volpi. Nella stagione 2025/26 l'arbitro Andrea Zanotti ha diretto 6 incontri concedendo 2 rigori; ha assegnato 23 cartellini gialli e 2 cartellini rossi.

Dove vedere Padova-Cesena in tv o in streaming

Partita : Padova-Cesena

: Padova-Cesena Data : lunedì 8 dicembre 2025

: lunedì 8 dicembre 2025 Orario : 15:00

: 15:00 TV/Streaming : DAZN

: DAZN Luogo : Padova

: Padova Stadio : Euganeo

: Euganeo Arbitro: Andrea Zanotti

Padova-Cesena è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 15:00 del giorno 08-12-2025. Per vedere la partita occorre prima di tutto sottoscrivere un contratto con Dazn. Poi basterà scaricare la app apposita o raggiungere il sito di Dazn.

DAZN consente la visione delle partite di Serie B su tre diversi pacchetti:

Plus

Standard

Goal Pass

che hanno prezzi molto diversi tra loro e possono consentire differenti utilizzi e visioni di contenuti.

DAZN è compatibile con le principali marche di smart TV, tra cui: Smart TV Samsung,TV intelligenti LG,TV intelligenti Sony,TV Android, TV intelligenti Hisense, TV intelligenti Philips.

È possibile accedere a DAZN anche attraverso i più diffusi dispositivi di streaming come: Amazon Fire TV Stick e Fire TV Cube; Apple TV; Chromecast; Roku; Nvidia Shield TV.

Il link al live di Padova-Cesena sarà inserito un'ora prima del match.