Padova-Frosinone è una partita valevole per la 3a giornata del campionato di calcio di Serie B 2025-26. Il match vede di fronte Padova che attualmente si trova al 17° posto in classifica con 1 punti e il Frosinone che invece è al 5° posto in classifica con 4 punti.
Padova ha ottenuto finora 0 vittorie, 1 pareggio e 1 sconfitta, ha segnato complessivamente 1 gol e ne ha subiti 3. Il giocatore che ha segnato più gol è Mattia Bortolussi con 1 rete.
Il Frosinone ha ottenuto finora 1 vittoria, 1 pareggio e 0 sconfitte, ha segnato complessivamente 2 gol e ne ha subiti 0. Il giocatore che ha segnato più gol è Riccardo Marchizza con 1 rete.
Padova-Frosinone si gioca allo stadio Euganeo di Padova; arbitro di Padova - Frosinone è il signor Davide Di Marco. Al VAR ci sarà invece Niccolò Baroni. Nella stagione 2025/26 l'arbitro Davide Di Marco ha diretto 1 incontro concedendo 0 rigori; ha assegnato 2 cartellini gialli e nessun cartellino rosso.
Dove vedere Padova-Frosinone in tv o in streaming
- Partita: Padova-Frosinone
- Data: sabato 13 settembre 2025
- Orario: 15:00
- TV/Streaming: DAZN
- Luogo: Padova
- Stadio: Euganeo
- Arbitro: Davide Di Marco
Padova-Frosinone è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 15:00 del giorno 13-09-2025. Per vedere la partita occorre prima di tutto sottoscrivere un contratto con Dazn. Poi basterà scaricare la app apposita o raggiungere il sito di Dazn.
DAZN consente la visione delle partite di Serie B su tre diversi pacchetti:
- Plus
- Standard
- Goal Pass
che hanno prezzi molto diversi tra loro e possono consentire differenti utilizzi e visioni di contenuti.
DAZN è compatibile con le principali marche di smart TV, tra cui: Smart TV Samsung,TV intelligenti LG,TV intelligenti Sony,TV Android, TV intelligenti Hisense, TV intelligenti Philips.
È possibile accedere a DAZN anche attraverso i più diffusi dispositivi di streaming come: Amazon Fire TV Stick e Fire TV Cube; Apple TV; Chromecast; Roku; Nvidia Shield TV.
Il link al live di Padova-Frosinone sarà inserito un'ora prima del match.
Domande Frequenti (FAQ)
- Quando si gioca Padova - Frosinone?
- La gara tra Padova e Frosinone si giocherà sabato 13 settembre 2025 alle ore 15:00
- Chi è l'arbitro di Padova - Frosinone?
- L'arbitro del match sarà Davide Di Marco
- Chi è l'arbitro al VAR?
- L'arbitro al VAR del match Padova - Frosinone sarà Niccolò Baroni
- Dove si gioca Padova - Frosinone?
- La partita si gioca a Padova
- In che stadio si gioca Padova - Frosinone?
- Stadio Euganeo
- Quali sono i capocannonieri delle due squadre?
- Ad oggi il capocannoniere Padova è Mattia Bortolussi con 1 gol, mentre il capocannoniere del Frosinone è Riccardo Marchizza con 1 gol
- Chi trasmette la partita Padova - Frosinone?
- La partita tra Padova e Frosinone verrà trasmessa da DAZN