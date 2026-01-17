Padova-Mantova è una partita valevole per la 20a giornata del campionato di calcio di Serie B 2025-26. Il match vede di fronte Padova che attualmente si trova al 10° posto in classifica con 25 punti e Mantova che invece è al 19° posto in classifica con 16 punti.
Padova ha ottenuto finora 6 vittorie, 7 pareggi e 6 sconfitte, ha segnato complessivamente 19 gol e ne ha subiti 20. Il giocatore che ha segnato più gol è Mattia Bortolussi con 7 reti.
Mantova ha ottenuto finora 4 vittorie, 4 pareggi e 11 sconfitte, ha segnato complessivamente 16 gol e ne ha subiti 28. Il giocatore che ha segnato più gol è Francesco Ruocco con 5 reti.
Padova-Mantova si gioca allo stadio Euganeo di Padova; arbitro di Padova - Mantova è il signor Andrea Calzavara. Al VAR ci sarà invece Federico Dionisi. Nella stagione 2025/26 l'arbitro Andrea Calzavara ha diretto 8 incontri concedendo 3 rigori; ha assegnato 32 cartellini gialli e 1 cartellino rosso.
Dove vedere Padova-Mantova in tv o in streaming
- Partita: Padova-Mantova
- Data: sabato 17 gennaio 2026
- Orario: 15:00
- TV/Streaming: DAZN
- Luogo: Padova
- Stadio: Euganeo
- Arbitro: Andrea Calzavara
Padova-Mantova è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 15:00 del giorno 17-01-2026. Per vedere la partita occorre prima di tutto sottoscrivere un contratto con Dazn. Poi basterà scaricare la app apposita o raggiungere il sito di Dazn.
DAZN consente la visione delle partite di Serie B su tre diversi pacchetti:
- Plus
- Standard
- Goal Pass
che hanno prezzi molto diversi tra loro e possono consentire differenti utilizzi e visioni di contenuti.
DAZN è compatibile con le principali marche di smart TV, tra cui: Smart TV Samsung,TV intelligenti LG,TV intelligenti Sony,TV Android, TV intelligenti Hisense, TV intelligenti Philips.
È possibile accedere a DAZN anche attraverso i più diffusi dispositivi di streaming come: Amazon Fire TV Stick e Fire TV Cube; Apple TV; Chromecast; Roku; Nvidia Shield TV.
Il link al live di Padova-Mantova sarà inserito un'ora prima del match.
