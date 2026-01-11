Partita valevole per la 19a giornata della Serie B BKT 2025/2026

Padova-Modena è una partita valevole per la 19a giornata del campionato di calcio di Serie B 2025-26. Il match vede di fronte Padova che attualmente si trova al 12° posto in classifica con 22 punti e il Modena che invece è al 7° posto in classifica con 29 punti.

Padova ha ottenuto finora 5 vittorie, 7 pareggi e 6 sconfitte, ha segnato complessivamente 17 gol e ne ha subiti 20. Il giocatore che ha segnato più gol è Mattia Bortolussi con 6 reti.

Il Modena ha ottenuto finora 8 vittorie, 5 pareggi e 5 sconfitte, ha segnato complessivamente 26 gol e ne ha subiti 15. Il giocatore che ha segnato più gol è Ettore Gliozzi con 9 reti.

Padova-Modena si gioca allo stadio Euganeo di Padova; arbitro di Padova - Modena è il signor Maria Ferrieri Caputi. Al VAR ci sarà invece Marco Monaldi. Nella stagione 2025/26 l'arbitro Maria Ferrieri Caputi ha diretto 5 incontri concedendo 0 rigori; ha assegnato 28 cartellini gialli e 1 cartellino rosso.

Dove vedere Padova-Modena in tv o in streaming

Padova-Modena è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 17:15 del giorno 11-01-2026. Per vedere la partita occorre prima di tutto sottoscrivere un contratto con Dazn. Poi basterà scaricare la app apposita o raggiungere il sito di Dazn.

DAZN consente la visione delle partite di Serie B su tre diversi pacchetti:

Plus

Standard

Goal Pass

che hanno prezzi molto diversi tra loro e possono consentire differenti utilizzi e visioni di contenuti.

DAZN è compatibile con le principali marche di smart TV, tra cui: Smart TV Samsung,TV intelligenti LG,TV intelligenti Sony,TV Android, TV intelligenti Hisense, TV intelligenti Philips.

È possibile accedere a DAZN anche attraverso i più diffusi dispositivi di streaming come: Amazon Fire TV Stick e Fire TV Cube; Apple TV; Chromecast; Roku; Nvidia Shield TV.

Il link al live di Padova-Modena sarà inserito un'ora prima del match.