Padova-Monza è una partita valevole per la 22a giornata del campionato di calcio di Serie B 2025-26. Il match vede di fronte Padova che attualmente si trova al 13° posto in classifica con 25 punti e il Monza che invece è al 3° posto in classifica con 41 punti.
Padova ha ottenuto finora 6 vittorie, 7 pareggi e 8 sconfitte, ha segnato complessivamente 20 gol e ne ha subiti 25. Il giocatore che ha segnato più gol è Mattia Bortolussi con 7 reti.
Il Monza ha ottenuto finora 12 vittorie, 5 pareggi e 4 sconfitte, ha segnato complessivamente 32 gol e ne ha subiti 17. Il giocatore che ha segnato più gol è Samuele Birindelli con 4 reti.
Padova-Monza si gioca allo stadio Euganeo di Padova; arbitro di Padova - Monza è il signor Luca Massimi di Termoli. Al VAR ci sarà invece Francesco Meraviglia. Nella stagione 2025/26 l'arbitro Luca Massimi ha diretto 9 incontri concedendo 1 rigore; ha assegnato 49 cartellini gialli e 2 cartellini rossi.
Dove vedere Padova-Monza in tv o in streaming
- Partita: Padova-Monza
- Data: domenica 1 febbraio 2026
- Orario: 17:15
- TV/Streaming: DAZN
- Luogo: Padova
- Stadio: Euganeo
- Arbitro: Luca Massimi
Padova-Monza è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 17:15 del giorno 01-02-2026. Per vedere la partita occorre prima di tutto sottoscrivere un contratto con Dazn. Poi basterà scaricare la app apposita o raggiungere il sito di Dazn.
DAZN consente la visione delle partite di Serie B su tre diversi pacchetti:
- Plus
- Standard
- Goal Pass
che hanno prezzi molto diversi tra loro e possono consentire differenti utilizzi e visioni di contenuti.
DAZN è compatibile con le principali marche di smart TV, tra cui: Smart TV Samsung,TV intelligenti LG,TV intelligenti Sony,TV Android, TV intelligenti Hisense, TV intelligenti Philips.
È possibile accedere a DAZN anche attraverso i più diffusi dispositivi di streaming come: Amazon Fire TV Stick e Fire TV Cube; Apple TV; Chromecast; Roku; Nvidia Shield TV.
Il link al live di Padova-Monza sarà inserito un'ora prima del match.
Domande Frequenti (FAQ)
- Quando si gioca Padova - Monza?
- La gara tra Padova e Monza si giocherà domenica 1 febbraio 2026 alle ore 17:15
- Chi è l'arbitro di Padova - Monza?
- L'arbitro del match sarà Luca Massimi
- Chi è l'arbitro al VAR?
- L'arbitro al VAR del match Padova - Monza sarà Francesco Meraviglia
- Dove si gioca Padova - Monza?
- La partita si gioca a Padova
- In che stadio si gioca Padova - Monza?
- Stadio Euganeo
- Quali sono i capocannonieri delle due squadre?
- Ad oggi il capocannoniere Padova è Mattia Bortolussi con 7 gol, mentre il capocannoniere del Monza è Samuele Birindelli con 4 gol
- Chi trasmette la partita Padova - Monza?
- La partita tra Padova e Monza verrà trasmessa da DAZN