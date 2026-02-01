Partita valevole per la 22a giornata della Serie B BKT 2025/2026

Padova-Monza è una partita valevole per la 22a giornata del campionato di calcio di Serie B 2025-26. Il match vede di fronte Padova che attualmente si trova al 13° posto in classifica con 25 punti e il Monza che invece è al 3° posto in classifica con 41 punti.

Padova ha ottenuto finora 6 vittorie, 7 pareggi e 8 sconfitte, ha segnato complessivamente 20 gol e ne ha subiti 25. Il giocatore che ha segnato più gol è Mattia Bortolussi con 7 reti.

Il Monza ha ottenuto finora 12 vittorie, 5 pareggi e 4 sconfitte, ha segnato complessivamente 32 gol e ne ha subiti 17. Il giocatore che ha segnato più gol è Samuele Birindelli con 4 reti.

Padova-Monza si gioca allo stadio Euganeo di Padova; arbitro di Padova - Monza è il signor Luca Massimi di Termoli. Al VAR ci sarà invece Francesco Meraviglia. Nella stagione 2025/26 l'arbitro Luca Massimi ha diretto 9 incontri concedendo 1 rigore; ha assegnato 49 cartellini gialli e 2 cartellini rossi.

Dove vedere Padova-Monza in tv o in streaming

Padova-Monza è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 17:15 del giorno 01-02-2026. Per vedere la partita occorre prima di tutto sottoscrivere un contratto con Dazn. Poi basterà scaricare la app apposita o raggiungere il sito di Dazn.

DAZN consente la visione delle partite di Serie B su tre diversi pacchetti:

Plus

Standard

Goal Pass

che hanno prezzi molto diversi tra loro e possono consentire differenti utilizzi e visioni di contenuti.

DAZN è compatibile con le principali marche di smart TV, tra cui: Smart TV Samsung,TV intelligenti LG,TV intelligenti Sony,TV Android, TV intelligenti Hisense, TV intelligenti Philips.

È possibile accedere a DAZN anche attraverso i più diffusi dispositivi di streaming come: Amazon Fire TV Stick e Fire TV Cube; Apple TV; Chromecast; Roku; Nvidia Shield TV.

