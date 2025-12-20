Padova-Sampdoria è una partita valevole per la 17a giornata del campionato di calcio di Serie B 2025-26. Il match vede di fronte Padova che attualmente si trova al 9° posto in classifica con 21 punti e la Sampdoria che invece è al 19° posto in classifica con 13 punti.
Padova ha ottenuto finora 5 vittorie, 6 pareggi e 5 sconfitte, ha segnato complessivamente 16 gol e ne ha subiti 18. Il giocatore che ha segnato più gol è Mattia Bortolussi con 6 reti.
La Sampdoria ha ottenuto finora 3 vittorie, 4 pareggi e 9 sconfitte, ha segnato complessivamente 15 gol e ne ha subiti 23. Il giocatore che ha segnato più gol è Massimo Coda con 7 reti.
Padova-Sampdoria si gioca allo stadio Euganeo di Padova; arbitro di Padova - Sampdoria è il signor Giovanni Ayroldi. Al VAR ci sarà invece Alberto Santoro. Nella stagione 2025/26 l'arbitro Giovanni Ayroldi ha diretto 1 incontro concedendo 0 rigori; ha assegnato 3 cartellini gialli e nessun cartellino rosso.
Dove vedere Padova-Sampdoria in tv o in streaming
- Partita: Padova-Sampdoria
- Data: sabato 20 dicembre 2025
- Orario: 15:00
- TV/Streaming: DAZN
- Luogo: Padova
- Stadio: Euganeo
- Arbitro: Giovanni Ayroldi
Padova-Sampdoria è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 15:00 del giorno 20-12-2025. Per vedere la partita occorre prima di tutto sottoscrivere un contratto con Dazn. Poi basterà scaricare la app apposita o raggiungere il sito di Dazn.
DAZN consente la visione delle partite di Serie B su tre diversi pacchetti:
- Plus
- Standard
- Goal Pass
che hanno prezzi molto diversi tra loro e possono consentire differenti utilizzi e visioni di contenuti.
DAZN è compatibile con le principali marche di smart TV, tra cui: Smart TV Samsung,TV intelligenti LG,TV intelligenti Sony,TV Android, TV intelligenti Hisense, TV intelligenti Philips.
È possibile accedere a DAZN anche attraverso i più diffusi dispositivi di streaming come: Amazon Fire TV Stick e Fire TV Cube; Apple TV; Chromecast; Roku; Nvidia Shield TV.
Il link al live di Padova-Sampdoria sarà inserito un'ora prima del match.
