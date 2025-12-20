Virgilio Sport
Padova-Sampdoria come e dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming e orario

Partita valevole per la 17a giornata della Serie B BKT 2025/2026

Padova-Sampdoria è una partita valevole per la 17a giornata del campionato di calcio di Serie B 2025-26. Il match vede di fronte Padova che attualmente si trova al 9° posto in classifica con 21 punti e la Sampdoria che invece è al 19° posto in classifica con 13 punti.

Padova ha ottenuto finora 5 vittorie, 6 pareggi e 5 sconfitte, ha segnato complessivamente 16 gol e ne ha subiti 18. Il giocatore che ha segnato più gol è Mattia Bortolussi con 6 reti.
La Sampdoria ha ottenuto finora 3 vittorie, 4 pareggi e 9 sconfitte, ha segnato complessivamente 15 gol e ne ha subiti 23. Il giocatore che ha segnato più gol è Massimo Coda con 7 reti.

Padova-Sampdoria si gioca allo stadio Euganeo di Padova; arbitro di Padova - Sampdoria è il signor Giovanni Ayroldi. Al VAR ci sarà invece Alberto Santoro. Nella stagione 2025/26 l'arbitro Giovanni Ayroldi ha diretto 1 incontro concedendo 0 rigori; ha assegnato 3 cartellini gialli e nessun cartellino rosso.

Dove vedere Padova-Sampdoria in tv o in streaming

  • Partita: Padova-Sampdoria
  • Data: sabato 20 dicembre 2025
  • Orario: 15:00
  • TV/Streaming: DAZN
  • Luogo: Padova
  • Stadio: Euganeo
  • Arbitro: Giovanni Ayroldi

Padova-Sampdoria è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 15:00 del giorno 20-12-2025. Per vedere la partita occorre prima di tutto sottoscrivere un contratto con Dazn. Poi basterà scaricare la app apposita o raggiungere il sito di Dazn.

DAZN consente la visione delle partite di Serie B su tre diversi pacchetti:

  • Plus
  • Standard
  • Goal Pass

che hanno prezzi molto diversi tra loro e possono consentire differenti utilizzi e visioni di contenuti.

DAZN è compatibile con le principali marche di smart TV, tra cui: Smart TV Samsung,TV intelligenti LG,TV intelligenti Sony,TV Android, TV intelligenti Hisense, TV intelligenti Philips.

È possibile accedere a DAZN anche attraverso i più diffusi dispositivi di streaming come: Amazon Fire TV Stick e Fire TV Cube; Apple TV; Chromecast; Roku; Nvidia Shield TV.

Il link al live di Padova-Sampdoria sarà inserito un'ora prima del match.

Domande Frequenti (FAQ)

Quando si gioca Padova - Sampdoria?
La gara tra Padova e Sampdoria si giocherà sabato 20 dicembre 2025 alle ore 15:00
Chi è l'arbitro di Padova - Sampdoria?
L'arbitro del match sarà Giovanni Ayroldi
Chi è l'arbitro al VAR?
L'arbitro al VAR del match Padova - Sampdoria sarà Alberto Santoro
Dove si gioca Padova - Sampdoria?
La partita si gioca a Padova
In che stadio si gioca Padova - Sampdoria?
Stadio Euganeo
Quali sono i capocannonieri delle due squadre?
Ad oggi il capocannoniere Padova è Mattia Bortolussi con 6 gol, mentre il capocannoniere della Sampdoria è Massimo Coda con 7 gol
Chi trasmette la partita Padova - Sampdoria?
La partita tra Padova e Sampdoria verrà trasmessa da DAZN
