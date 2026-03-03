Padova-Spezia è una partita valevole per la 28a giornata del campionato di calcio di Serie B 2025-26. Il match vede di fronte Padova che attualmente si trova al 10° posto in classifica con 33 punti e lo Spezia che invece è al 17° posto in classifica con 25 punti.
Padova ha ottenuto finora 8 vittorie, 9 pareggi e 10 sconfitte, ha segnato complessivamente 28 gol e ne ha subiti 33. Il giocatore che ha segnato più gol è Mattia Bortolussi con 9 reti.
Lo Spezia ha ottenuto finora 6 vittorie, 7 pareggi e 14 sconfitte, ha segnato complessivamente 23 gol e ne ha subiti 35. Il giocatore che ha segnato più gol è Gabriele Artistico con 7 reti.
Padova-Spezia si gioca allo stadio Euganeo di Padova; arbitro di Padova - Spezia è il signor Mario Perri. Al VAR ci sarà invece Giacomo Camplone. Nella stagione 2025/26 l'arbitro Mario Perri ha diretto 12 incontri concedendo 3 rigori; ha assegnato 63 cartellini gialli e 1 cartellino rosso.
Dove vedere Padova-Spezia in tv o in streaming
- Partita: Padova-Spezia
- Data: martedì 3 marzo 2026
- Orario: 19:00
- TV/Streaming: DAZN
- Luogo: Padova
- Stadio: Euganeo
- Arbitro: Mario Perri
Padova-Spezia è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 19:00 del giorno 03-03-2026. Per vedere la partita occorre prima di tutto sottoscrivere un contratto con Dazn. Poi basterà scaricare la app apposita o raggiungere il sito di Dazn.
DAZN consente la visione delle partite di Serie B su tre diversi pacchetti:
- Plus
- Standard
- Goal Pass
che hanno prezzi molto diversi tra loro e possono consentire differenti utilizzi e visioni di contenuti.
DAZN è compatibile con le principali marche di smart TV, tra cui: Smart TV Samsung,TV intelligenti LG,TV intelligenti Sony,TV Android, TV intelligenti Hisense, TV intelligenti Philips.
È possibile accedere a DAZN anche attraverso i più diffusi dispositivi di streaming come: Amazon Fire TV Stick e Fire TV Cube; Apple TV; Chromecast; Roku; Nvidia Shield TV.
Il link al live di Padova-Spezia sarà inserito un'ora prima del match.
