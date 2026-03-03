Virgilio Sport
CALCIO SERIE B

Padova-Spezia come e dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming e orario

Partita valevole per la 28a giornata della Serie B BKT 2025/2026

Pubblicato:

Padova-Spezia è una partita valevole per la 28a giornata del campionato di calcio di Serie B 2025-26. Il match vede di fronte Padova che attualmente si trova al 10° posto in classifica con 33 punti e lo Spezia che invece è al 17° posto in classifica con 25 punti.

Padova ha ottenuto finora 8 vittorie, 9 pareggi e 10 sconfitte, ha segnato complessivamente 28 gol e ne ha subiti 33. Il giocatore che ha segnato più gol è Mattia Bortolussi con 9 reti.
Lo Spezia ha ottenuto finora 6 vittorie, 7 pareggi e 14 sconfitte, ha segnato complessivamente 23 gol e ne ha subiti 35. Il giocatore che ha segnato più gol è Gabriele Artistico con 7 reti.

Padova-Spezia si gioca allo stadio Euganeo di Padova; arbitro di Padova - Spezia è il signor Mario Perri. Al VAR ci sarà invece Giacomo Camplone. Nella stagione 2025/26 l'arbitro Mario Perri ha diretto 12 incontri concedendo 3 rigori; ha assegnato 63 cartellini gialli e 1 cartellino rosso.

Dove vedere Padova-Spezia in tv o in streaming

  • Partita: Padova-Spezia
  • Data: martedì 3 marzo 2026
  • Orario: 19:00
  • TV/Streaming: DAZN
  • Luogo: Padova
  • Stadio: Euganeo
  • Arbitro: Mario Perri

Padova-Spezia è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 19:00 del giorno 03-03-2026. Per vedere la partita occorre prima di tutto sottoscrivere un contratto con Dazn. Poi basterà scaricare la app apposita o raggiungere il sito di Dazn.

DAZN consente la visione delle partite di Serie B su tre diversi pacchetti:

  • Plus
  • Standard
  • Goal Pass

che hanno prezzi molto diversi tra loro e possono consentire differenti utilizzi e visioni di contenuti.

DAZN è compatibile con le principali marche di smart TV, tra cui: Smart TV Samsung,TV intelligenti LG,TV intelligenti Sony,TV Android, TV intelligenti Hisense, TV intelligenti Philips.

È possibile accedere a DAZN anche attraverso i più diffusi dispositivi di streaming come: Amazon Fire TV Stick e Fire TV Cube; Apple TV; Chromecast; Roku; Nvidia Shield TV.

Il link al live di Padova-Spezia sarà inserito un'ora prima del match.

Domande Frequenti (FAQ)

Quando si gioca Padova - Spezia?
La gara tra Padova e Spezia si giocherà martedì 3 marzo 2026 alle ore 19:00
Chi è l'arbitro di Padova - Spezia?
L'arbitro del match sarà Mario Perri
Chi è l'arbitro al VAR?
L'arbitro al VAR del match Padova - Spezia sarà Giacomo Camplone
Dove si gioca Padova - Spezia?
La partita si gioca a Padova
In che stadio si gioca Padova - Spezia?
Stadio Euganeo
Quali sono i capocannonieri delle due squadre?
Ad oggi il capocannoniere Padova è Mattia Bortolussi con 9 gol, mentre il capocannoniere dello Spezia è Gabriele Artistico con 7 gol
Chi trasmette la partita Padova - Spezia?
La partita tra Padova e Spezia verrà trasmessa da DAZN
