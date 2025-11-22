Padova-Venezia è una partita valevole per la 13a giornata del campionato di calcio di Serie B 2025-26. Il match vede di fronte Padova che attualmente si trova al 12° posto in classifica con 14 punti e il Venezia che invece è al 5° posto in classifica con 19 punti.
Padova ha ottenuto finora 3 vittorie, 5 pareggi e 4 sconfitte, ha segnato complessivamente 12 gol e ne ha subiti 14. Il giocatore che ha segnato più gol è Mattia Bortolussi con 6 reti.
Il Venezia ha ottenuto finora 5 vittorie, 4 pareggi e 3 sconfitte, ha segnato complessivamente 20 gol e ne ha subiti 12. Il giocatore che ha segnato più gol è Andrea Adorante con 4 reti.
Padova-Venezia si gioca allo stadio Euganeo di Padova; arbitro di Padova - Venezia è il signor Fabio Maresca di Napoli. Al VAR ci sarà invece Lorenzo Maggioni. Nella stagione 2025/26 l'arbitro Fabio Maresca ha diretto 1 incontro concedendo 1 rigore; ha assegnato 8 cartellini gialli e nessun cartellino rosso.
Dove vedere Padova-Venezia in tv o in streaming
- Partita: Padova-Venezia
- Data: sabato 22 novembre 2025
- Orario: 17:15
- TV/Streaming: DAZN
- Luogo: Padova
- Stadio: Euganeo
- Arbitro: Fabio Maresca
Padova-Venezia è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 17:15 del giorno 22-11-2025. Per vedere la partita occorre prima di tutto sottoscrivere un contratto con Dazn. Poi basterà scaricare la app apposita o raggiungere il sito di Dazn.
DAZN consente la visione delle partite di Serie B su tre diversi pacchetti:
- Plus
- Standard
- Goal Pass
che hanno prezzi molto diversi tra loro e possono consentire differenti utilizzi e visioni di contenuti.
DAZN è compatibile con le principali marche di smart TV, tra cui: Smart TV Samsung,TV intelligenti LG,TV intelligenti Sony,TV Android, TV intelligenti Hisense, TV intelligenti Philips.
È possibile accedere a DAZN anche attraverso i più diffusi dispositivi di streaming come: Amazon Fire TV Stick e Fire TV Cube; Apple TV; Chromecast; Roku; Nvidia Shield TV.
Il link al live di Padova-Venezia sarà inserito un'ora prima del match.
