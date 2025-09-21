Partita valevole per la 4a giornata della Serie B BKT 2025/2026

Padova-Virtus entella è una partita valevole per la 4a giornata del campionato di calcio di Serie B 2025-26. Il match vede di fronte Padova che attualmente si trova al 18° posto in classifica con 1 punti e la Virtus entella che invece è al 8° posto in classifica con 5 punti.

Padova ha ottenuto finora 0 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte, ha segnato complessivamente 1 gol e ne ha subiti 4. Il giocatore che ha segnato più gol è Mattia Bortolussi con 1 rete.

La Virtus entella ha ottenuto finora 1 vittoria, 2 pareggi e 0 sconfitte, ha segnato complessivamente 3 gol e ne ha subiti 2. Il giocatore che ha segnato più gol è Andrea Tiritiello con 1 rete.

Padova-Virtus entella si gioca allo stadio Euganeo di Padova; arbitro di Padova - Virtus entella è il signor Simone Galipò. Al VAR ci sarà invece Alessandro Prontera. Nella stagione 2025/26 l'arbitro Simone Galipò ha diretto 1 incontro concedendo 0 rigori; ha assegnato 6 cartellini gialli e nessun cartellino rosso.

Dove vedere Padova-Virtus entella in tv o in streaming

Padova-Virtus entella è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 19:30 del giorno 21-09-2025. Per vedere la partita occorre prima di tutto sottoscrivere un contratto con Dazn. Poi basterà scaricare la app apposita o raggiungere il sito di Dazn.

Il link al live di Padova-Virtus entella sarà inserito un'ora prima del match.