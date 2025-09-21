Padova-Virtus entella è una partita valevole per la 4a giornata del campionato di calcio di Serie B 2025-26. Il match vede di fronte Padova che attualmente si trova al 18° posto in classifica con 1 punti e la Virtus entella che invece è al 8° posto in classifica con 5 punti.
Padova ha ottenuto finora 0 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte, ha segnato complessivamente 1 gol e ne ha subiti 4. Il giocatore che ha segnato più gol è Mattia Bortolussi con 1 rete.
La Virtus entella ha ottenuto finora 1 vittoria, 2 pareggi e 0 sconfitte, ha segnato complessivamente 3 gol e ne ha subiti 2. Il giocatore che ha segnato più gol è Andrea Tiritiello con 1 rete.
Padova-Virtus entella si gioca allo stadio Euganeo di Padova; arbitro di Padova - Virtus entella è il signor Simone Galipò. Al VAR ci sarà invece Alessandro Prontera. Nella stagione 2025/26 l'arbitro Simone Galipò ha diretto 1 incontro concedendo 0 rigori; ha assegnato 6 cartellini gialli e nessun cartellino rosso.
Dove vedere Padova-Virtus entella in tv o in streaming
- Partita: Padova-Virtus entella
- Data: domenica 21 settembre 2025
- Orario: 19:30
- TV/Streaming: DAZN
- Luogo: Padova
- Stadio: Euganeo
- Arbitro: Simone Galipò
Padova-Virtus entella è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 19:30 del giorno 21-09-2025. Per vedere la partita occorre prima di tutto sottoscrivere un contratto con Dazn. Poi basterà scaricare la app apposita o raggiungere il sito di Dazn.
DAZN consente la visione delle partite di Serie B su tre diversi pacchetti:
- Plus
- Standard
- Goal Pass
che hanno prezzi molto diversi tra loro e possono consentire differenti utilizzi e visioni di contenuti.
DAZN è compatibile con le principali marche di smart TV, tra cui: Smart TV Samsung,TV intelligenti LG,TV intelligenti Sony,TV Android, TV intelligenti Hisense, TV intelligenti Philips.
È possibile accedere a DAZN anche attraverso i più diffusi dispositivi di streaming come: Amazon Fire TV Stick e Fire TV Cube; Apple TV; Chromecast; Roku; Nvidia Shield TV.
Il link al live di Padova-Virtus entella sarà inserito un'ora prima del match.
Domande Frequenti (FAQ)
- Quando si gioca Padova - Virtus entella?
- La gara tra Padova e Virtus entella si giocherà domenica 21 settembre 2025 alle ore 19:30
- Chi è l'arbitro di Padova - Virtus entella?
- L'arbitro del match sarà Simone Galipò
- Chi è l'arbitro al VAR?
- L'arbitro al VAR del match Padova - Virtus entella sarà Alessandro Prontera
- Dove si gioca Padova - Virtus entella?
- La partita si gioca a Padova
- In che stadio si gioca Padova - Virtus entella?
- Stadio Euganeo
- Quali sono i capocannonieri delle due squadre?
- Ad oggi il capocannoniere Padova è Mattia Bortolussi con 1 gol, mentre il capocannoniere Virtus entella è Andrea Tiritiello con 1 gol
- Chi trasmette la partita Padova - Virtus entella?
- La partita tra Padova e Virtus entella verrà trasmessa da DAZN