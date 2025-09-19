Partita valevole per la 4a giornata della Serie B BKT 2025/2026

Palermo-Bari è una partita valevole per la 4a giornata del campionato di calcio di Serie B 2025-26. Il match vede di fronte il Palermo che attualmente si trova al 3° posto in classifica con 7 punti e il Bari che invece è al 19° posto in classifica con 1 punti.

Il Palermo ha ottenuto finora 2 vittorie, 1 pareggio e 0 sconfitte, ha segnato complessivamente 4 gol e ne ha subiti 1. Il giocatore che ha segnato più gol è Joel Pohjanpalo con 3 reti.

Il Bari ha ottenuto finora 0 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte, ha segnato complessivamente 2 gol e ne ha subiti 6. Il giocatore che ha segnato più gol è Mehdi Dorval con 1 rete.

Palermo-Bari si gioca allo stadio Renzo Barbera di Palermo; arbitro di Palermo - Bari è il signor Daniele Perenzoni. Al VAR ci sarà invece Francesco Meraviglia. Nella stagione 2025/26 l'arbitro Daniele Perenzoni ha diretto 1 incontro concedendo 0 rigori; ha assegnato 3 cartellini gialli e 1 cartellino rosso.

Dove vedere Palermo-Bari in tv o in streaming

Partita: Palermo-Bari

Data: venerdì 19 settembre 2025

Orario: 21:00

TV/Streaming: DAZN

Luogo: Palermo

Stadio: Renzo Barbera

Arbitro: Daniele Perenzoni

Palermo-Bari è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 21:00 del giorno 19-09-2025. Per vedere la partita occorre prima di tutto sottoscrivere un contratto con Dazn. Poi basterà scaricare la app apposita o raggiungere il sito di Dazn.

DAZN consente la visione delle partite di Serie B su tre diversi pacchetti:

Il link al live di Palermo-Bari sarà inserito un'ora prima del match.