Palermo-Bari come e dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni e orario

Partita valevole per la 4a giornata della Serie B BKT 2025/2026

Palermo-Bari è una partita valevole per la 4a giornata del campionato di calcio di Serie B 2025-26. Il match vede di fronte il Palermo che attualmente si trova al 3° posto in classifica con 7 punti e il Bari che invece è al 19° posto in classifica con 1 punti.

Il Palermo ha ottenuto finora 2 vittorie, 1 pareggio e 0 sconfitte, ha segnato complessivamente 4 gol e ne ha subiti 1. Il giocatore che ha segnato più gol è Joel Pohjanpalo con 3 reti.
Il Bari ha ottenuto finora 0 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte, ha segnato complessivamente 2 gol e ne ha subiti 6. Il giocatore che ha segnato più gol è Mehdi Dorval con 1 rete.

Palermo-Bari si gioca allo stadio Renzo Barbera di Palermo; arbitro di Palermo - Bari è il signor Daniele Perenzoni. Al VAR ci sarà invece Francesco Meraviglia. Nella stagione 2025/26 l'arbitro Daniele Perenzoni ha diretto 1 incontro concedendo 0 rigori; ha assegnato 3 cartellini gialli e 1 cartellino rosso.

Dove vedere Palermo-Bari in tv o in streaming

  • Partita: Palermo-Bari
  • Data: venerdì 19 settembre 2025
  • Orario: 21:00
  • TV/Streaming: DAZN
  • Luogo: Palermo
  • Stadio: Renzo Barbera
  • Arbitro: Daniele Perenzoni

Palermo-Bari è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 21:00 del giorno 19-09-2025. Per vedere la partita occorre prima di tutto sottoscrivere un contratto con Dazn. Poi basterà scaricare la app apposita o raggiungere il sito di Dazn.

DAZN consente la visione delle partite di Serie B su tre diversi pacchetti:

  • Plus
  • Standard
  • Goal Pass

che hanno prezzi molto diversi tra loro e possono consentire differenti utilizzi e visioni di contenuti.

DAZN è compatibile con le principali marche di smart TV, tra cui: Smart TV Samsung,TV intelligenti LG,TV intelligenti Sony,TV Android, TV intelligenti Hisense, TV intelligenti Philips.

È possibile accedere a DAZN anche attraverso i più diffusi dispositivi di streaming come: Amazon Fire TV Stick e Fire TV Cube; Apple TV; Chromecast; Roku; Nvidia Shield TV.

Il link al live di Palermo-Bari sarà inserito un'ora prima del match.

Domande Frequenti (FAQ)

Quando si gioca Palermo - Bari?
La gara tra Palermo e Bari si giocherà venerdì 19 settembre 2025 alle ore 21:00
Chi è l'arbitro di Palermo - Bari?
L'arbitro del match sarà Daniele Perenzoni
Chi è l'arbitro al VAR?
L'arbitro al VAR del match Palermo - Bari sarà Francesco Meraviglia
Dove si gioca Palermo - Bari?
La partita si gioca a Palermo
In che stadio si gioca Palermo - Bari?
Stadio Renzo Barbera
Quali sono i capocannonieri delle due squadre?
Ad oggi il capocannoniere Palermo è Joel Pohjanpalo con 3 gol, mentre il capocannoniere Bari è Mehdi Dorval con 1 gol
Chi trasmette la partita Palermo - Bari?
La partita tra Palermo e Bari verrà trasmessa da DAZN
