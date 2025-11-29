Partita valevole per la 14a giornata della Serie B BKT 2025/2026

Da oltre 20 anni informa in modo obiettivo e appassionato su tutto il mondo dello sport. Calcio, calciomercato, F1, Motomondiale ma anche tennis, volley, basket: su Virgilio Sport i tifosi e gli appassionati sanno che troveranno sempre copertura completa e zero faziosità. La squadra di Virgilio Sport è formata da giornalisti ed esperti di sport abili sia nel gioco di rimessa quando intercettano le notizie e le rilanciano verso la rete, sia nella costruzione dal basso quando creano contenuti 100% originali ed esclusivi.

Palermo-Carrarese è una partita valevole per la 14a giornata del campionato di calcio di Serie B 2025-26. Il match vede di fronte il Palermo che attualmente si trova al 6° posto in classifica con 20 punti e la Carrarese che invece è al 10° posto in classifica con 16 punti.

Il Palermo ha ottenuto finora 5 vittorie, 5 pareggi e 3 sconfitte, ha segnato complessivamente 16 gol e ne ha subiti 10. Il giocatore che ha segnato più gol è Joel Pohjanpalo con 5 reti.

La Carrarese ha ottenuto finora 3 vittorie, 7 pareggi e 3 sconfitte, ha segnato complessivamente 18 gol e ne ha subiti 16. Il giocatore che ha segnato più gol è Nicolás Schiavi con 5 reti.

Palermo-Carrarese si gioca allo stadio Renzo Barbera di Palermo; arbitro di Palermo - Carrarese è il signor Mario Perri. Al VAR ci sarà invece Luigi Nasca. Nella stagione 2025/26 l'arbitro Mario Perri ha diretto 6 incontri concedendo 1 rigore; ha assegnato 31 cartellini gialli e nessun cartellino rosso.

Dove vedere Palermo-Carrarese in tv o in streaming

Partita : Palermo-Carrarese

: Palermo-Carrarese Data : sabato 29 novembre 2025

: sabato 29 novembre 2025 Orario : 19:30

: 19:30 TV/Streaming : DAZN

: DAZN Luogo : Palermo

: Palermo Stadio : Renzo Barbera

: Renzo Barbera Arbitro: Mario Perri

Palermo-Carrarese è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 19:30 del giorno 29-11-2025. Per vedere la partita occorre prima di tutto sottoscrivere un contratto con Dazn. Poi basterà scaricare la app apposita o raggiungere il sito di Dazn.

DAZN consente la visione delle partite di Serie B su tre diversi pacchetti:

Plus

Standard

Goal Pass

che hanno prezzi molto diversi tra loro e possono consentire differenti utilizzi e visioni di contenuti.

DAZN è compatibile con le principali marche di smart TV, tra cui: Smart TV Samsung,TV intelligenti LG,TV intelligenti Sony,TV Android, TV intelligenti Hisense, TV intelligenti Philips.

È possibile accedere a DAZN anche attraverso i più diffusi dispositivi di streaming come: Amazon Fire TV Stick e Fire TV Cube; Apple TV; Chromecast; Roku; Nvidia Shield TV.

Il link al live di Palermo-Carrarese sarà inserito un'ora prima del match.