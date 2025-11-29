Palermo-Carrarese è una partita valevole per la 14a giornata del campionato di calcio di Serie B 2025-26. Il match vede di fronte il Palermo che attualmente si trova al 6° posto in classifica con 20 punti e la Carrarese che invece è al 10° posto in classifica con 16 punti.
Il Palermo ha ottenuto finora 5 vittorie, 5 pareggi e 3 sconfitte, ha segnato complessivamente 16 gol e ne ha subiti 10. Il giocatore che ha segnato più gol è Joel Pohjanpalo con 5 reti.
La Carrarese ha ottenuto finora 3 vittorie, 7 pareggi e 3 sconfitte, ha segnato complessivamente 18 gol e ne ha subiti 16. Il giocatore che ha segnato più gol è Nicolás Schiavi con 5 reti.
Palermo-Carrarese si gioca allo stadio Renzo Barbera di Palermo; arbitro di Palermo - Carrarese è il signor Mario Perri. Al VAR ci sarà invece Luigi Nasca. Nella stagione 2025/26 l'arbitro Mario Perri ha diretto 6 incontri concedendo 1 rigore; ha assegnato 31 cartellini gialli e nessun cartellino rosso.
Dove vedere Palermo-Carrarese in tv o in streaming
- Partita: Palermo-Carrarese
- Data: sabato 29 novembre 2025
- Orario: 19:30
- TV/Streaming: DAZN
- Luogo: Palermo
- Stadio: Renzo Barbera
- Arbitro: Mario Perri
Palermo-Carrarese è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 19:30 del giorno 29-11-2025. Per vedere la partita occorre prima di tutto sottoscrivere un contratto con Dazn. Poi basterà scaricare la app apposita o raggiungere il sito di Dazn.
DAZN consente la visione delle partite di Serie B su tre diversi pacchetti:
- Plus
- Standard
- Goal Pass
che hanno prezzi molto diversi tra loro e possono consentire differenti utilizzi e visioni di contenuti.
DAZN è compatibile con le principali marche di smart TV, tra cui: Smart TV Samsung,TV intelligenti LG,TV intelligenti Sony,TV Android, TV intelligenti Hisense, TV intelligenti Philips.
È possibile accedere a DAZN anche attraverso i più diffusi dispositivi di streaming come: Amazon Fire TV Stick e Fire TV Cube; Apple TV; Chromecast; Roku; Nvidia Shield TV.
Il link al live di Palermo-Carrarese sarà inserito un'ora prima del match.
Domande Frequenti (FAQ)
- Quando si gioca Palermo - Carrarese?
- La gara tra Palermo e Carrarese si giocherà sabato 29 novembre 2025 alle ore 19:30
- Chi è l'arbitro di Palermo - Carrarese?
- L'arbitro del match sarà Mario Perri
- Chi è l'arbitro al VAR?
- L'arbitro al VAR del match Palermo - Carrarese sarà Luigi Nasca
- Dove si gioca Palermo - Carrarese?
- La partita si gioca a Palermo
- In che stadio si gioca Palermo - Carrarese?
- Stadio Renzo Barbera
- Quali sono i capocannonieri delle due squadre?
- Ad oggi il capocannoniere Palermo è Joel Pohjanpalo con 5 gol, mentre il capocannoniere della Carrarese è Nicolás Schiavi con 5 gol
- Chi trasmette la partita Palermo - Carrarese?
- La partita tra Palermo e Carrarese verrà trasmessa da DAZN