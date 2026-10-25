Palermo-Carrarese è una partita valevole per la 8a giornata del campionato di calcio di Serie B 2026-27. Il match vede di fronte il Palermo che attualmente si trova al 1° posto in classifica con 19 punti e la Carrarese che invece è al 16° posto in classifica con 7 punti.
Il Palermo ha ottenuto finora 6 vittorie, 1 pareggio e 0 sconfitte, ha segnato complessivamente 16 gol e ne ha subiti 7. Il giocatore che ha segnato più gol è Dennis Johnsen con 4 reti.
La Carrarese ha ottenuto finora 2 vittorie, 1 pareggio e 4 sconfitte, ha segnato complessivamente 6 gol e ne ha subiti 7. Il giocatore che ha segnato più gol è Fabio Abiuso con 2 reti.
Palermo-Carrarese si gioca allo stadio Renzo Barbera di Palermo; arbitro di Palermo - Carrarese è il signor Mattia Drigo. Al VAR ci sarà invece Valerio Marini. Nella stagione 2026/27 l'arbitro Mattia Drigo ha diretto 3 incontri concedendo 1 rigore; ha assegnato 9 cartellini gialli e nessun cartellino rosso.
Dove vedere Palermo-Carrarese in tv o in streaming
- Partita: Palermo-Carrarese
- Data: domenica 25 ottobre 2026
- Orario: 15:00
- TV/Streaming: DAZN
- Luogo: Palermo
- Stadio: Renzo Barbera
- Arbitro: Mattia Drigo
Palermo-Carrarese è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 15:00 del giorno 25-10-2026. Per vedere la partita occorre prima di tutto sottoscrivere un contratto con Dazn. Poi basterà scaricare la app apposita o raggiungere il sito di Dazn.
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Il link al live di Palermo-Carrarese sarà inserito un'ora prima del match.
Domande Frequenti (FAQ)
- Quando si gioca Palermo - Carrarese?
- La gara tra Palermo e Carrarese si giocherà domenica 25 ottobre 2026 alle ore 15:00
- Chi è l'arbitro di Palermo - Carrarese?
- L'arbitro del match sarà Mattia Drigo
- Chi è l'arbitro al VAR?
- L'arbitro al VAR del match Palermo - Carrarese sarà Valerio Marini
- Dove si gioca Palermo - Carrarese?
- La partita si gioca a Palermo
- In che stadio si gioca Palermo - Carrarese?
- Stadio Renzo Barbera
- Quali sono i capocannonieri delle due squadre?
- Ad oggi il capocannoniere del Palermo è Dennis Johnsen con 4 gol, mentre il capocannoniere della Carrarese è Fabio Abiuso con 2 gol
- Chi trasmette la partita Palermo - Carrarese?
- La partita tra Palermo e Carrarese verrà trasmessa da DAZN