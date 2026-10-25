Partita valevole per la 8a giornata della Serie B BKT 2026/2027

Da oltre 20 anni informa in modo obiettivo e appassionato su tutto il mondo dello sport. Calcio, calciomercato, F1, Motomondiale ma anche tennis, volley, basket: su Virgilio Sport i tifosi e gli appassionati sanno che troveranno sempre copertura completa e zero faziosità. La squadra di Virgilio Sport è formata da giornalisti ed esperti di sport abili sia nel gioco di rimessa quando intercettano le notizie e le rilanciano verso la rete, sia nella costruzione dal basso quando creano contenuti 100% originali ed esclusivi.

Palermo-Carrarese è una partita valevole per la 8a giornata del campionato di calcio di Serie B 2026-27. Il match vede di fronte il Palermo che attualmente si trova al 1° posto in classifica con 19 punti e la Carrarese che invece è al 16° posto in classifica con 7 punti.

Il Palermo ha ottenuto finora 6 vittorie, 1 pareggio e 0 sconfitte, ha segnato complessivamente 16 gol e ne ha subiti 7. Il giocatore che ha segnato più gol è Dennis Johnsen con 4 reti.

La Carrarese ha ottenuto finora 2 vittorie, 1 pareggio e 4 sconfitte, ha segnato complessivamente 6 gol e ne ha subiti 7. Il giocatore che ha segnato più gol è Fabio Abiuso con 2 reti.

Palermo-Carrarese si gioca allo stadio Renzo Barbera di Palermo; arbitro di Palermo - Carrarese è il signor Mattia Drigo. Al VAR ci sarà invece Valerio Marini. Nella stagione 2026/27 l'arbitro Mattia Drigo ha diretto 3 incontri concedendo 1 rigore; ha assegnato 9 cartellini gialli e nessun cartellino rosso.

Dove vedere Palermo-Carrarese in tv o in streaming

Partita : Palermo-Carrarese

: Palermo-Carrarese Data : domenica 25 ottobre 2026

: domenica 25 ottobre 2026 Orario : 15:00

: 15:00 TV/Streaming : DAZN

: DAZN Luogo : Palermo

: Palermo Stadio : Renzo Barbera

: Renzo Barbera Arbitro: Mattia Drigo

Palermo-Carrarese è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 15:00 del giorno 25-10-2026. Per vedere la partita occorre prima di tutto sottoscrivere un contratto con Dazn. Poi basterà scaricare la app apposita o raggiungere il sito di Dazn.

DAZN consente la visione delle partite di Serie B su tre diversi pacchetti:

Plus

Standard

Goal Pass

che hanno prezzi molto diversi tra loro e possono consentire differenti utilizzi e visioni di contenuti.

DAZN è compatibile con le principali marche di smart TV, tra cui: Smart TV Samsung,TV intelligenti LG,TV intelligenti Sony,TV Android, TV intelligenti Hisense, TV intelligenti Philips.

È possibile accedere a DAZN anche attraverso i più diffusi dispositivi di streaming come: Amazon Fire TV Stick e Fire TV Cube; Apple TV; Chromecast; Roku; Nvidia Shield TV.

Il link al live di Palermo-Carrarese sarà inserito un'ora prima del match.