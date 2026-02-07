Palermo-Empoli è una partita valevole per la 23a giornata del campionato di calcio di Serie B 2025-26. Il match vede di fronte il Palermo che attualmente si trova al 4° posto in classifica con 41 punti e l'Empoli che invece è al 11° posto in classifica con 28 punti.
Il Palermo ha ottenuto finora 11 vittorie, 8 pareggi e 3 sconfitte, ha segnato complessivamente 33 gol e ne ha subiti 14. Il giocatore che ha segnato più gol è Joel Pohjanpalo con 13 reti.
L'Empoli ha ottenuto finora 7 vittorie, 7 pareggi e 8 sconfitte, ha segnato complessivamente 26 gol e ne ha subiti 28. Il giocatore che ha segnato più gol è Stiven Shpendi con 6 reti.
Palermo-Empoli si gioca allo stadio Renzo Barbera di Palermo; arbitro di Palermo - Empoli è il signor Paride Tremolada di Monza. Al VAR ci sarà invece Lorenzo Maggioni. Nella stagione 2025/26 l'arbitro Paride Tremolada ha diretto 8 incontri concedendo 4 rigori; ha assegnato 49 cartellini gialli e nessun cartellino rosso.
Dove vedere Palermo-Empoli in tv o in streaming
- Partita: Palermo-Empoli
- Data: sabato 7 febbraio 2026
- Orario: 17:15
- TV/Streaming: DAZN
- Luogo: Palermo
- Stadio: Renzo Barbera
- Arbitro: Paride Tremolada
Palermo-Empoli è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 17:15 del giorno 07-02-2026. Per vedere la partita occorre prima di tutto sottoscrivere un contratto con Dazn. Poi basterà scaricare la app apposita o raggiungere il sito di Dazn.
DAZN consente la visione delle partite di Serie B su tre diversi pacchetti:
- Plus
- Standard
- Goal Pass
che hanno prezzi molto diversi tra loro e possono consentire differenti utilizzi e visioni di contenuti.
DAZN è compatibile con le principali marche di smart TV, tra cui: Smart TV Samsung,TV intelligenti LG,TV intelligenti Sony,TV Android, TV intelligenti Hisense, TV intelligenti Philips.
È possibile accedere a DAZN anche attraverso i più diffusi dispositivi di streaming come: Amazon Fire TV Stick e Fire TV Cube; Apple TV; Chromecast; Roku; Nvidia Shield TV.
Il link al live di Palermo-Empoli sarà inserito un'ora prima del match.
