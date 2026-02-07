Partita valevole per la 23a giornata della Serie B BKT 2025/2026

Da oltre 20 anni informa in modo obiettivo e appassionato su tutto il mondo dello sport. Calcio, calciomercato, F1, Motomondiale ma anche tennis, volley, basket: su Virgilio Sport i tifosi e gli appassionati sanno che troveranno sempre copertura completa e zero faziosità. La squadra di Virgilio Sport è formata da giornalisti ed esperti di sport abili sia nel gioco di rimessa quando intercettano le notizie e le rilanciano verso la rete, sia nella costruzione dal basso quando creano contenuti 100% originali ed esclusivi.

Palermo-Empoli è una partita valevole per la 23a giornata del campionato di calcio di Serie B 2025-26. Il match vede di fronte il Palermo che attualmente si trova al 4° posto in classifica con 41 punti e l'Empoli che invece è al 11° posto in classifica con 28 punti.

Il Palermo ha ottenuto finora 11 vittorie, 8 pareggi e 3 sconfitte, ha segnato complessivamente 33 gol e ne ha subiti 14. Il giocatore che ha segnato più gol è Joel Pohjanpalo con 13 reti.

L'Empoli ha ottenuto finora 7 vittorie, 7 pareggi e 8 sconfitte, ha segnato complessivamente 26 gol e ne ha subiti 28. Il giocatore che ha segnato più gol è Stiven Shpendi con 6 reti.

Palermo-Empoli si gioca allo stadio Renzo Barbera di Palermo; arbitro di Palermo - Empoli è il signor Paride Tremolada di Monza. Al VAR ci sarà invece Lorenzo Maggioni. Nella stagione 2025/26 l'arbitro Paride Tremolada ha diretto 8 incontri concedendo 4 rigori; ha assegnato 49 cartellini gialli e nessun cartellino rosso.

Dove vedere Palermo-Empoli in tv o in streaming

Partita : Palermo-Empoli

: Palermo-Empoli Data : sabato 7 febbraio 2026

: sabato 7 febbraio 2026 Orario : 17:15

: 17:15 TV/Streaming : DAZN

: DAZN Luogo : Palermo

: Palermo Stadio : Renzo Barbera

: Renzo Barbera Arbitro: Paride Tremolada

Palermo-Empoli è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 17:15 del giorno 07-02-2026. Per vedere la partita occorre prima di tutto sottoscrivere un contratto con Dazn. Poi basterà scaricare la app apposita o raggiungere il sito di Dazn.

DAZN consente la visione delle partite di Serie B su tre diversi pacchetti:

Plus

Standard

Goal Pass

che hanno prezzi molto diversi tra loro e possono consentire differenti utilizzi e visioni di contenuti.

DAZN è compatibile con le principali marche di smart TV, tra cui: Smart TV Samsung,TV intelligenti LG,TV intelligenti Sony,TV Android, TV intelligenti Hisense, TV intelligenti Philips.

È possibile accedere a DAZN anche attraverso i più diffusi dispositivi di streaming come: Amazon Fire TV Stick e Fire TV Cube; Apple TV; Chromecast; Roku; Nvidia Shield TV.

Il link al live di Palermo-Empoli sarà inserito un'ora prima del match.