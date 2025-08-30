Palermo-Frosinone è una partita valevole per la 2a giornata del campionato di calcio di Serie B 2025-26. Il match vede di fronte il Palermo che attualmente si trova al 5° posto in classifica con 3 punti e il Frosinone che invece è al 4° posto in classifica con 3 punti.
Il Palermo ha ottenuto finora 1 vittoria, 0 pareggi e 0 sconfitte, ha segnato complessivamente 2 gol e ne ha subiti 1. Il giocatore che ha segnato più gol è Joel Pohjanpalo con 1 rete.
Il Frosinone ha ottenuto finora 1 vittoria, 0 pareggi e 0 sconfitte, ha segnato complessivamente 2 gol e ne ha subiti 0. Il giocatore che ha segnato più gol è Riccardo Marchizza con 1 rete.
Palermo-Frosinone si gioca allo stadio Renzo Barbera di Palermo; arbitro di Palermo - Frosinone è il signor Marco Di Bello. Al VAR ci sarà invece Luigi Nasca.
Dove vedere Palermo-Frosinone in tv o in streaming
- Partita: Palermo-Frosinone
- Data: sabato 30 agosto 2025
- Orario: 21:00
- TV/Streaming: DAZN
- Luogo: Palermo
- Stadio: Renzo Barbera
- Arbitro: Marco Di Bello
Palermo-Frosinone è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 21:00 del giorno 30-08-2025. Per vedere la partita occorre prima di tutto sottoscrivere un contratto con Dazn. Poi basterà scaricare la app apposita o raggiungere il sito di Dazn.
DAZN consente la visione delle partite di Serie B su tre diversi pacchetti:
- Plus
- Standard
- Goal Pass
che hanno prezzi molto diversi tra loro e possono consentire differenti utilizzi e visioni di contenuti.
DAZN è compatibile con le principali marche di smart TV, tra cui: Smart TV Samsung,TV intelligenti LG,TV intelligenti Sony,TV Android, TV intelligenti Hisense, TV intelligenti Philips.
È possibile accedere a DAZN anche attraverso i più diffusi dispositivi di streaming come: Amazon Fire TV Stick e Fire TV Cube; Apple TV; Chromecast; Roku; Nvidia Shield TV.
Il link al live di Palermo-Frosinone sarà inserito un'ora prima del match.
