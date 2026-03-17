Partita valevole per la 31a giornata della Serie B BKT 2025/2026

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Palermo-Juve stabia è una partita valevole per la 31a giornata del campionato di calcio di Serie B 2025-26. Il match vede di fronte il Palermo che attualmente si trova al 4° posto in classifica con 57 punti e Juve Stabia che invece è al 7° posto in classifica con 41 punti.

Il Palermo ha ottenuto finora 16 vittorie, 9 pareggi e 5 sconfitte, ha segnato complessivamente 49 gol e ne ha subiti 25. Il giocatore che ha segnato più gol è Joel Pohjanpalo con 20 reti.

Juve Stabia ha ottenuto finora 9 vittorie, 14 pareggi e 7 sconfitte, ha segnato complessivamente 33 gol e ne ha subiti 35. Il giocatore che ha segnato più gol è Leonardo Candellone con 7 reti.

Palermo-Juve stabia si gioca allo stadio Renzo Barbera di Palermo; arbitro di Palermo - Juve stabia è il signor . Al VAR ci sarà invece .

Dove vedere Palermo-Juve stabia in tv o in streaming

Partita : Palermo-Juve stabia

: Palermo-Juve stabia Data : martedì 17 marzo 2026

: martedì 17 marzo 2026 Orario : 19:00

: 19:00 TV/Streaming : DAZN

: DAZN Luogo : Palermo

: Palermo Stadio : Renzo Barbera

: Renzo Barbera Arbitro:

Palermo-Juve stabia è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 19:00 del giorno 17-03-2026. Per vedere la partita occorre prima di tutto sottoscrivere un contratto con Dazn. Poi basterà scaricare la app apposita o raggiungere il sito di Dazn.

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Il link al live di Palermo-Juve stabia sarà inserito un'ora prima del match.