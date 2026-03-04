Partita valevole per la 28a giornata della Serie B BKT 2025/2026

Palermo-Mantova è una partita valevole per la 28a giornata del campionato di calcio di Serie B 2025-26. Il match vede di fronte il Palermo che attualmente si trova al 4° posto in classifica con 51 punti e Mantova che invece è al 17° posto in classifica con 27 punti.

Il Palermo ha ottenuto finora 14 vittorie, 9 pareggi e 4 sconfitte, ha segnato complessivamente 46 gol e ne ha subiti 21. Il giocatore che ha segnato più gol è Joel Pohjanpalo con 18 reti.

Mantova ha ottenuto finora 7 vittorie, 6 pareggi e 14 sconfitte, ha segnato complessivamente 27 gol e ne ha subiti 42. Il giocatore che ha segnato più gol è Francesco Ruocco con 7 reti.

Palermo-Mantova si gioca allo stadio Renzo Barbera di Palermo; arbitro di Palermo - Mantova è il signor Giovanni Ayroldi. Al VAR ci sarà invece Luigi Nasca. Nella stagione 2025/26 l'arbitro Giovanni Ayroldi ha diretto 5 incontri concedendo 2 rigori; ha assegnato 22 cartellini gialli e 3 cartellini rossi.

Dove vedere Palermo-Mantova in tv o in streaming

Palermo-Mantova è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 20:00 del giorno 04-03-2026. Per vedere la partita occorre prima di tutto sottoscrivere un contratto con Dazn. Poi basterà scaricare la app apposita o raggiungere il sito di Dazn.

DAZN consente la visione delle partite di Serie B su tre diversi pacchetti:

Plus

Standard

Goal Pass

che hanno prezzi molto diversi tra loro e possono consentire differenti utilizzi e visioni di contenuti.

DAZN è compatibile con le principali marche di smart TV, tra cui: Smart TV Samsung,TV intelligenti LG,TV intelligenti Sony,TV Android, TV intelligenti Hisense, TV intelligenti Philips.

È possibile accedere a DAZN anche attraverso i più diffusi dispositivi di streaming come: Amazon Fire TV Stick e Fire TV Cube; Apple TV; Chromecast; Roku; Nvidia Shield TV.

Il link al live di Palermo-Mantova sarà inserito un'ora prima del match.