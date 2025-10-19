Palermo-Modena è una partita valevole per la 8a giornata del campionato di calcio di Serie B 2025-26. Il match vede di fronte il Palermo che attualmente si trova al 2° posto in classifica con 15 punti e il Modena che invece è al 1° posto in classifica con 17 punti.
Il Palermo ha ottenuto finora 4 vittorie, 3 pareggi e 0 sconfitte, ha segnato complessivamente 9 gol e ne ha subiti 3. Il giocatore che ha segnato più gol è Joel Pohjanpalo con 4 reti.
Il Modena ha ottenuto finora 5 vittorie, 2 pareggi e 0 sconfitte, ha segnato complessivamente 13 gol e ne ha subiti 3. Il giocatore che ha segnato più gol è Ettore Gliozzi con 5 reti.
Palermo-Modena si gioca allo stadio Renzo Barbera di Palermo; arbitro di Palermo - Modena è il signor Daniele Chiffi di Padova. Al VAR ci sarà invece Gianluca Aureliano.
Dove vedere Palermo-Modena in tv o in streaming
- Partita: Palermo-Modena
- Data: domenica 19 ottobre 2025
- Orario: 15:00
- TV/Streaming: DAZN
- Luogo: Palermo
- Stadio: Renzo Barbera
- Arbitro: Daniele Chiffi
Palermo-Modena è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 15:00 del giorno 19-10-2025. Per vedere la partita occorre prima di tutto sottoscrivere un contratto con Dazn. Poi basterà scaricare la app apposita o raggiungere il sito di Dazn.
DAZN consente la visione delle partite di Serie B su tre diversi pacchetti:
- Plus
- Standard
- Goal Pass
che hanno prezzi molto diversi tra loro e possono consentire differenti utilizzi e visioni di contenuti.
DAZN è compatibile con le principali marche di smart TV, tra cui: Smart TV Samsung,TV intelligenti LG,TV intelligenti Sony,TV Android, TV intelligenti Hisense, TV intelligenti Philips.
È possibile accedere a DAZN anche attraverso i più diffusi dispositivi di streaming come: Amazon Fire TV Stick e Fire TV Cube; Apple TV; Chromecast; Roku; Nvidia Shield TV.
Il link al live di Palermo-Modena sarà inserito un'ora prima del match.
