Partita valevole per la 10a giornata della Serie B BKT 2025/2026

Palermo-Monza è una partita valevole per la 10a giornata del campionato di calcio di Serie B 2025-26. Il match vede di fronte il Palermo che attualmente si trova al 4° posto in classifica con 16 punti e il Monza che invece è al 2° posto in classifica con 17 punti.

Il Palermo ha ottenuto finora 4 vittorie, 4 pareggi e 1 sconfitta, ha segnato complessivamente 10 gol e ne ha subiti 5. Il giocatore che ha segnato più gol è Joel Pohjanpalo con 4 reti.

Il Monza ha ottenuto finora 5 vittorie, 2 pareggi e 2 sconfitte, ha segnato complessivamente 11 gol e ne ha subiti 7. Il giocatore che ha segnato più gol è Dany Mota con 3 reti.

Palermo-Monza si gioca allo stadio Renzo Barbera di Palermo; arbitro di Palermo - Monza è il signor Juan Luca Sacchi di Macerata. Al VAR ci sarà invece Aleandro Di Paolo. Nella stagione 2025/26 l'arbitro Juan Luca Sacchi ha diretto 3 incontri concedendo 3 rigori; ha assegnato 14 cartellini gialli e 3 cartellini rossi.

Dove vedere Palermo-Monza in tv o in streaming

Palermo-Monza è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 20:30 del giorno 28-10-2025. Per vedere la partita occorre prima di tutto sottoscrivere un contratto con Dazn. Poi basterà scaricare la app apposita o raggiungere il sito di Dazn.

DAZN consente la visione delle partite di Serie B su tre diversi pacchetti:

che hanno prezzi molto diversi tra loro e possono consentire differenti utilizzi e visioni di contenuti.

Il link al live di Palermo-Monza sarà inserito un'ora prima del match.