Partita valevole per la 18a giornata della Serie B BKT 2025/2026

Palermo-Padova è una partita valevole per la 18a giornata del campionato di calcio di Serie B 2025-26. Il match vede di fronte il Palermo che attualmente si trova al 5° posto in classifica con 30 punti e Padova che invece è al 10° posto in classifica con 22 punti.

Il Palermo ha ottenuto finora 8 vittorie, 6 pareggi e 3 sconfitte, ha segnato complessivamente 27 gol e ne ha subiti 13. Il giocatore che ha segnato più gol è Joel Pohjanpalo con 11 reti.

Padova ha ottenuto finora 5 vittorie, 7 pareggi e 5 sconfitte, ha segnato complessivamente 17 gol e ne ha subiti 19. Il giocatore che ha segnato più gol è Mattia Bortolussi con 6 reti.

Palermo-Padova si gioca allo stadio Renzo Barbera di Palermo; arbitro di Palermo - Padova è il signor Marco Piccinini di Forlì. Al VAR ci sarà invece Antonio Giua. Nella stagione 2025/26 l'arbitro Marco Piccinini ha diretto 4 incontri concedendo 0 rigori; ha assegnato 14 cartellini gialli e 2 cartellini rossi.

Dove vedere Palermo-Padova in tv o in streaming

Palermo-Padova è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 17:15 del giorno 27-12-2025. Per vedere la partita occorre prima di tutto sottoscrivere un contratto con Dazn. Poi basterà scaricare la app apposita o raggiungere il sito di Dazn.

