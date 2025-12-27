Palermo-Padova è una partita valevole per la 18a giornata del campionato di calcio di Serie B 2025-26. Il match vede di fronte il Palermo che attualmente si trova al 5° posto in classifica con 30 punti e Padova che invece è al 10° posto in classifica con 22 punti.
Il Palermo ha ottenuto finora 8 vittorie, 6 pareggi e 3 sconfitte, ha segnato complessivamente 27 gol e ne ha subiti 13. Il giocatore che ha segnato più gol è Joel Pohjanpalo con 11 reti.
Padova ha ottenuto finora 5 vittorie, 7 pareggi e 5 sconfitte, ha segnato complessivamente 17 gol e ne ha subiti 19. Il giocatore che ha segnato più gol è Mattia Bortolussi con 6 reti.
Palermo-Padova si gioca allo stadio Renzo Barbera di Palermo; arbitro di Palermo - Padova è il signor Marco Piccinini di Forlì. Al VAR ci sarà invece Antonio Giua. Nella stagione 2025/26 l'arbitro Marco Piccinini ha diretto 4 incontri concedendo 0 rigori; ha assegnato 14 cartellini gialli e 2 cartellini rossi.
Dove vedere Palermo-Padova in tv o in streaming
- Partita: Palermo-Padova
- Data: sabato 27 dicembre 2025
- Orario: 17:15
- TV/Streaming: DAZN
- Luogo: Palermo
- Stadio: Renzo Barbera
- Arbitro: Marco Piccinini
Palermo-Padova è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 17:15 del giorno 27-12-2025. Per vedere la partita occorre prima di tutto sottoscrivere un contratto con Dazn. Poi basterà scaricare la app apposita o raggiungere il sito di Dazn.
DAZN consente la visione delle partite di Serie B su tre diversi pacchetti:
- Plus
- Standard
- Goal Pass
che hanno prezzi molto diversi tra loro e possono consentire differenti utilizzi e visioni di contenuti.
DAZN è compatibile con le principali marche di smart TV, tra cui: Smart TV Samsung,TV intelligenti LG,TV intelligenti Sony,TV Android, TV intelligenti Hisense, TV intelligenti Philips.
È possibile accedere a DAZN anche attraverso i più diffusi dispositivi di streaming come: Amazon Fire TV Stick e Fire TV Cube; Apple TV; Chromecast; Roku; Nvidia Shield TV.
Il link al live di Palermo-Padova sarà inserito un'ora prima del match.
