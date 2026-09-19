Palermo-Padova è una partita valevole per la 5a giornata del campionato di calcio di Serie B 2026-27. Il match vede di fronte il Palermo che attualmente si trova al 2° posto in classifica con 10 punti e il Padova che invece è al 7° posto in classifica con 7 punti.
Il Palermo ha ottenuto finora 3 vittorie, 1 pareggio e 0 sconfitte, ha segnato complessivamente 8 gol e ne ha subiti 4. Il giocatore che ha segnato più gol è Dennis Johnsen con 3 reti.
Il Padova ha ottenuto finora 2 vittorie, 1 pareggio e 1 sconfitta, ha segnato complessivamente 4 gol e ne ha subiti 4. Il giocatore che ha segnato più gol è Marco Pompetti con 1 rete.
Palermo-Padova si gioca allo stadio Renzo Barbera di Palermo; arbitro di Palermo - Padova è il signor Marco Di Bello. Al VAR ci sarà invece Francesco Meraviglia.
Dove vedere Palermo-Padova in tv o in streaming
- Partita: Palermo-Padova
- Data: sabato 19 settembre 2026
- Orario: 15:00
- TV/Streaming: DAZN
- Luogo: Palermo
- Stadio: Renzo Barbera
- Arbitro: Marco Di Bello
Palermo-Padova è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 15:00 del giorno 19-09-2026. Per vedere la partita occorre prima di tutto sottoscrivere un contratto con Dazn. Poi basterà scaricare la app apposita o raggiungere il sito di Dazn.
DAZN consente la visione delle partite di Serie B su tre diversi pacchetti:
- Plus
- Standard
- Goal Pass
che hanno prezzi molto diversi tra loro e possono consentire differenti utilizzi e visioni di contenuti.
DAZN è compatibile con le principali marche di smart TV, tra cui: Smart TV Samsung,TV intelligenti LG,TV intelligenti Sony,TV Android, TV intelligenti Hisense, TV intelligenti Philips.
È possibile accedere a DAZN anche attraverso i più diffusi dispositivi di streaming come: Amazon Fire TV Stick e Fire TV Cube; Apple TV; Chromecast; Roku; Nvidia Shield TV.
Il link al live di Palermo-Padova sarà inserito un'ora prima del match.
Domande Frequenti (FAQ)
- Quando si gioca Palermo - Padova?
- La gara tra Palermo e Padova si giocherà sabato 19 settembre 2026 alle ore 15:00
- Chi è l'arbitro di Palermo - Padova?
- L'arbitro del match sarà Marco Di Bello
- Chi è l'arbitro al VAR?
- L'arbitro al VAR del match Palermo - Padova sarà Francesco Meraviglia
- Dove si gioca Palermo - Padova?
- La partita si gioca a Palermo
- In che stadio si gioca Palermo - Padova?
- Stadio Renzo Barbera
- Quali sono i capocannonieri delle due squadre?
- Ad oggi il capocannoniere del Palermo è Dennis Johnsen con 3 gol, mentre il capocannoniere del Padova è Marco Pompetti con 1 gol
- Chi trasmette la partita Palermo - Padova?
- La partita tra Palermo e Padova verrà trasmessa da DAZN