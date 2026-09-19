Partita valevole per la 5a giornata della Serie B BKT 2026/2027

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Palermo-Padova è una partita valevole per la 5a giornata del campionato di calcio di Serie B 2026-27. Il match vede di fronte il Palermo che attualmente si trova al 2° posto in classifica con 10 punti e il Padova che invece è al 7° posto in classifica con 7 punti.

Il Palermo ha ottenuto finora 3 vittorie, 1 pareggio e 0 sconfitte, ha segnato complessivamente 8 gol e ne ha subiti 4. Il giocatore che ha segnato più gol è Dennis Johnsen con 3 reti.

Il Padova ha ottenuto finora 2 vittorie, 1 pareggio e 1 sconfitta, ha segnato complessivamente 4 gol e ne ha subiti 4. Il giocatore che ha segnato più gol è Marco Pompetti con 1 rete.

Palermo-Padova si gioca allo stadio Renzo Barbera di Palermo; arbitro di Palermo - Padova è il signor Marco Di Bello. Al VAR ci sarà invece Francesco Meraviglia.

Dove vedere Palermo-Padova in tv o in streaming

Partita : Palermo-Padova

: Palermo-Padova Data : sabato 19 settembre 2026

: sabato 19 settembre 2026 Orario : 15:00

: 15:00 TV/Streaming : DAZN

: DAZN Luogo : Palermo

: Palermo Stadio : Renzo Barbera

: Renzo Barbera Arbitro: Marco Di Bello

Palermo-Padova è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 15:00 del giorno 19-09-2026. Per vedere la partita occorre prima di tutto sottoscrivere un contratto con Dazn. Poi basterà scaricare la app apposita o raggiungere il sito di Dazn.

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Il link al live di Palermo-Padova sarà inserito un'ora prima del match.