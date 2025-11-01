Palermo-Pescara è una partita valevole per la 11a giornata del campionato di calcio di Serie B 2025-26. Il match vede di fronte il Palermo che attualmente si trova al 6° posto in classifica con 16 punti e il Pescara che invece è al 17° posto in classifica con 8 punti.
Il Palermo ha ottenuto finora 4 vittorie, 4 pareggi e 2 sconfitte, ha segnato complessivamente 10 gol e ne ha subiti 8. Il giocatore che ha segnato più gol è Joel Pohjanpalo con 4 reti.
Il Pescara ha ottenuto finora 1 vittoria, 5 pareggi e 4 sconfitte, ha segnato complessivamente 15 gol e ne ha subiti 18. Il giocatore che ha segnato più gol è Lorenzo Meazzi con 3 reti.
Palermo-Pescara si gioca allo stadio Renzo Barbera di Palermo; arbitro di Palermo - Pescara è il signor Andrea Zanotti. Al VAR ci sarà invece Manuel Volpi. Nella stagione 2025/26 l'arbitro Andrea Zanotti ha diretto 4 incontri concedendo 2 rigori; ha assegnato 18 cartellini gialli e 2 cartellini rossi.
Dove vedere Palermo-Pescara in tv o in streaming
- Partita: Palermo-Pescara
- Data: sabato 1 novembre 2025
- Orario: 19:30
- TV/Streaming: DAZN
- Luogo: Palermo
- Stadio: Renzo Barbera
- Arbitro: Andrea Zanotti
Palermo-Pescara è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 19:30 del giorno 01-11-2025. Per vedere la partita occorre prima di tutto sottoscrivere un contratto con Dazn. Poi basterà scaricare la app apposita o raggiungere il sito di Dazn.
DAZN consente la visione delle partite di Serie B su tre diversi pacchetti:
- Plus
- Standard
- Goal Pass
che hanno prezzi molto diversi tra loro e possono consentire differenti utilizzi e visioni di contenuti.
DAZN è compatibile con le principali marche di smart TV, tra cui: Smart TV Samsung,TV intelligenti LG,TV intelligenti Sony,TV Android, TV intelligenti Hisense, TV intelligenti Philips.
È possibile accedere a DAZN anche attraverso i più diffusi dispositivi di streaming come: Amazon Fire TV Stick e Fire TV Cube; Apple TV; Chromecast; Roku; Nvidia Shield TV.
Il link al live di Palermo-Pescara sarà inserito un'ora prima del match.
