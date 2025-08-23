Palermo-Reggiana è una partita valevole per la 1a giornata del campionato di calcio di Serie B 2025-26.
Palermo-Reggiana si gioca allo stadio Renzo Barbera di Palermo; arbitro di Palermo - Reggiana è il signor Ivano Pezzuto di Lecce. Al VAR ci sarà invece Manuel Volpi.
Dove vedere Palermo-Reggiana in tv o in streaming
- Partita: Palermo-Reggiana
- Data: sabato 23 agosto 2025
- Orario: 21:00
- TV/Streaming: DAZN
- Luogo: Palermo
- Stadio: Renzo Barbera
- Arbitro: Ivano Pezzuto
Palermo-Reggiana è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 21:00 del giorno 23-08-2025. Per vedere la partita occorre prima di tutto sottoscrivere un contratto con Dazn. Poi basterà scaricare la app apposita o raggiungere il sito di Dazn.
DAZN consente la visione delle partite di Serie B su tre diversi pacchetti:
- Plus
- Standard
- Goal Pass
che hanno prezzi molto diversi tra loro e possono consentire differenti utilizzi e visioni di contenuti.
DAZN è compatibile con le principali marche di smart TV, tra cui: Smart TV Samsung,TV intelligenti LG,TV intelligenti Sony,TV Android, TV intelligenti Hisense, TV intelligenti Philips.
È possibile accedere a DAZN anche attraverso i più diffusi dispositivi di streaming come: Amazon Fire TV Stick e Fire TV Cube; Apple TV; Chromecast; Roku; Nvidia Shield TV.
Il link al live di Palermo-Reggiana sarà inserito un'ora prima del match.
