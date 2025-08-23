Virgilio Sport
Palermo-Reggiana come e dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni e orario

Partita valevole per la 1a giornata della Serie B BKT 2025/2026

Palermo-Reggiana è una partita valevole per la 1a giornata del campionato di calcio di Serie B 2025-26.

Palermo-Reggiana si gioca allo stadio Renzo Barbera di Palermo; arbitro di Palermo - Reggiana è il signor Ivano Pezzuto di Lecce. Al VAR ci sarà invece Manuel Volpi.

Dove vedere Palermo-Reggiana in tv o in streaming

  • Partita: Palermo-Reggiana
  • Data: sabato 23 agosto 2025
  • Orario: 21:00
  • TV/Streaming: DAZN
  • Luogo: Palermo
  • Stadio: Renzo Barbera
  • Arbitro: Ivano Pezzuto

Palermo-Reggiana è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 21:00 del giorno 23-08-2025. Per vedere la partita occorre prima di tutto sottoscrivere un contratto con Dazn. Poi basterà scaricare la app apposita o raggiungere il sito di Dazn.

DAZN consente la visione delle partite di Serie B su tre diversi pacchetti:

  • Plus
  • Standard
  • Goal Pass

che hanno prezzi molto diversi tra loro e possono consentire differenti utilizzi e visioni di contenuti.

DAZN è compatibile con le principali marche di smart TV, tra cui: Smart TV Samsung,TV intelligenti LG,TV intelligenti Sony,TV Android, TV intelligenti Hisense, TV intelligenti Philips.

È possibile accedere a DAZN anche attraverso i più diffusi dispositivi di streaming come: Amazon Fire TV Stick e Fire TV Cube; Apple TV; Chromecast; Roku; Nvidia Shield TV.

Il link al live di Palermo-Reggiana sarà inserito un'ora prima del match.

Domande Frequenti (FAQ)

Quando si gioca Palermo - Reggiana?
La gara tra Palermo e Reggiana si giocherà sabato 23 agosto 2025 alle ore 21:00
Chi è l'arbitro di Palermo - Reggiana?
L'arbitro del match sarà Ivano Pezzuto
Chi è l'arbitro al VAR?
L'arbitro al VAR del match Palermo - Reggiana sarà Manuel Volpi
Dove si gioca Palermo - Reggiana?
La partita si gioca a Palermo
In che stadio si gioca Palermo - Reggiana?
Stadio Renzo Barbera
Chi trasmette la partita Palermo - Reggiana?
La partita tra Palermo e Reggiana verrà trasmessa da DAZN
