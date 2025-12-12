Partita valevole per la 16a giornata della Serie B BKT 2025/2026

Palermo-Sampdoria è una partita valevole per la 16a giornata del campionato di calcio di Serie B 2025-26. Il match vede di fronte il Palermo che attualmente si trova al 5° posto in classifica con 26 punti e la Sampdoria che invece è al 19° posto in classifica con 13 punti.

Il Palermo ha ottenuto finora 7 vittorie, 5 pareggi e 3 sconfitte, ha segnato complessivamente 24 gol e ne ha subiti 11. Il giocatore che ha segnato più gol è Joel Pohjanpalo con 10 reti.

La Sampdoria ha ottenuto finora 3 vittorie, 4 pareggi e 8 sconfitte, ha segnato complessivamente 15 gol e ne ha subiti 22. Il giocatore che ha segnato più gol è Massimo Coda con 7 reti.

Palermo-Sampdoria si gioca allo stadio Renzo Barbera di Palermo; arbitro di Palermo - Sampdoria è il signor Ivano Pezzuto di Lecce. Al VAR ci sarà invece Manuel Volpi. Nella stagione 2025/26 l'arbitro Ivano Pezzuto ha diretto 6 incontri concedendo 1 rigore; ha assegnato 20 cartellini gialli e 2 cartellini rossi.

Dove vedere Palermo-Sampdoria in tv o in streaming

Palermo-Sampdoria è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 20:30 del giorno 12-12-2025. Per vedere la partita occorre prima di tutto sottoscrivere un contratto con Dazn. Poi basterà scaricare la app apposita o raggiungere il sito di Dazn.

DAZN consente la visione delle partite di Serie B su tre diversi pacchetti:

Plus

Standard

Goal Pass

che hanno prezzi molto diversi tra loro e possono consentire differenti utilizzi e visioni di contenuti.

DAZN è compatibile con le principali marche di smart TV, tra cui: Smart TV Samsung,TV intelligenti LG,TV intelligenti Sony,TV Android, TV intelligenti Hisense, TV intelligenti Philips.

È possibile accedere a DAZN anche attraverso i più diffusi dispositivi di streaming come: Amazon Fire TV Stick e Fire TV Cube; Apple TV; Chromecast; Roku; Nvidia Shield TV.

Il link al live di Palermo-Sampdoria sarà inserito un'ora prima del match.