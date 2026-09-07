Palermo-Sampdoria è una partita valevole per la 3a giornata del campionato di calcio di Serie B 2026-27. Il match vede di fronte il Palermo che attualmente si trova al 4° posto in classifica con 6 punti e la Sampdoria che invece è al 15° posto in classifica con 1 punti.
Il Palermo ha ottenuto finora 2 vittorie, 0 pareggi e 0 sconfitte, ha segnato complessivamente 4 gol e ne ha subiti 2. Il giocatore che ha segnato più gol è Dennis Johnsen con 2 reti.
La Sampdoria ha ottenuto finora 0 vittorie, 1 pareggio e 1 sconfitta, ha segnato complessivamente 2 gol e ne ha subiti 3. Il giocatore che ha segnato più gol è Gennaro Tutino con 1 rete.
Palermo-Sampdoria si gioca allo stadio Renzo Barbera di Palermo; arbitro di Palermo - Sampdoria è il signor Matteo Marchetti di Ostia. Al VAR ci sarà invece Manuel Volpi.
Dove vedere Palermo-Sampdoria in tv o in streaming
- Partita: Palermo-Sampdoria
- Data: lunedì 7 settembre 2026
- Orario: 20:30
- TV/Streaming: DAZN
- Luogo: Palermo
- Stadio: Renzo Barbera
- Arbitro: Matteo Marchetti
Palermo-Sampdoria è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 20:30 del giorno 07-09-2026. Per vedere la partita occorre prima di tutto sottoscrivere un contratto con Dazn. Poi basterà scaricare la app apposita o raggiungere il sito di Dazn.
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Il link al live di Palermo-Sampdoria sarà inserito un'ora prima del match.
Domande Frequenti (FAQ)
- Quando si gioca Palermo - Sampdoria?
- La gara tra Palermo e Sampdoria si giocherà lunedì 7 settembre 2026 alle ore 20:30
- Chi è l'arbitro di Palermo - Sampdoria?
- L'arbitro del match sarà Matteo Marchetti
- Chi è l'arbitro al VAR?
- L'arbitro al VAR del match Palermo - Sampdoria sarà Manuel Volpi
- Dove si gioca Palermo - Sampdoria?
- La partita si gioca a Palermo
- In che stadio si gioca Palermo - Sampdoria?
- Stadio Renzo Barbera
- Quali sono i capocannonieri delle due squadre?
- Ad oggi il capocannoniere del Palermo è Dennis Johnsen con 2 gol, mentre il capocannoniere della Sampdoria è Gennaro Tutino con 1 gol
- Chi trasmette la partita Palermo - Sampdoria?
- La partita tra Palermo e Sampdoria verrà trasmessa da DAZN