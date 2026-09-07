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CALCIO SERIE B

Palermo-Sampdoria come e dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming e orario

Partita valevole per la 3a giornata della Serie B BKT 2026/2027

Pubblicato: 3 min di lettura

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Redazione

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Palermo-Sampdoria è una partita valevole per la 3a giornata del campionato di calcio di Serie B 2026-27. Il match vede di fronte il Palermo che attualmente si trova al 4° posto in classifica con 6 punti e la Sampdoria che invece è al 15° posto in classifica con 1 punti.

Il Palermo ha ottenuto finora 2 vittorie, 0 pareggi e 0 sconfitte, ha segnato complessivamente 4 gol e ne ha subiti 2. Il giocatore che ha segnato più gol è Dennis Johnsen con 2 reti.
La Sampdoria ha ottenuto finora 0 vittorie, 1 pareggio e 1 sconfitta, ha segnato complessivamente 2 gol e ne ha subiti 3. Il giocatore che ha segnato più gol è Gennaro Tutino con 1 rete.

Palermo-Sampdoria si gioca allo stadio Renzo Barbera di Palermo; arbitro di Palermo - Sampdoria è il signor Matteo Marchetti di Ostia. Al VAR ci sarà invece Manuel Volpi.

Dove vedere Palermo-Sampdoria in tv o in streaming

  • Partita: Palermo-Sampdoria
  • Data: lunedì 7 settembre 2026
  • Orario: 20:30
  • TV/Streaming: DAZN
  • Luogo: Palermo
  • Stadio: Renzo Barbera
  • Arbitro: Matteo Marchetti

Palermo-Sampdoria è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 20:30 del giorno 07-09-2026. Per vedere la partita occorre prima di tutto sottoscrivere un contratto con Dazn. Poi basterà scaricare la app apposita o raggiungere il sito di Dazn.

DAZN consente la visione delle partite di Serie B su tre diversi pacchetti:

  • Plus
  • Standard
  • Goal Pass

che hanno prezzi molto diversi tra loro e possono consentire differenti utilizzi e visioni di contenuti.

DAZN è compatibile con le principali marche di smart TV, tra cui: Smart TV Samsung,TV intelligenti LG,TV intelligenti Sony,TV Android, TV intelligenti Hisense, TV intelligenti Philips.

È possibile accedere a DAZN anche attraverso i più diffusi dispositivi di streaming come: Amazon Fire TV Stick e Fire TV Cube; Apple TV; Chromecast; Roku; Nvidia Shield TV.

Il link al live di Palermo-Sampdoria sarà inserito un'ora prima del match.

Domande Frequenti (FAQ)

Quando si gioca Palermo - Sampdoria?
La gara tra Palermo e Sampdoria si giocherà lunedì 7 settembre 2026 alle ore 20:30
Chi è l'arbitro di Palermo - Sampdoria?
L'arbitro del match sarà Matteo Marchetti
Chi è l'arbitro al VAR?
L'arbitro al VAR del match Palermo - Sampdoria sarà Manuel Volpi
Dove si gioca Palermo - Sampdoria?
La partita si gioca a Palermo
In che stadio si gioca Palermo - Sampdoria?
Stadio Renzo Barbera
Quali sono i capocannonieri delle due squadre?
Ad oggi il capocannoniere del Palermo è Dennis Johnsen con 2 gol, mentre il capocannoniere della Sampdoria è Gennaro Tutino con 1 gol
Chi trasmette la partita Palermo - Sampdoria?
La partita tra Palermo e Sampdoria verrà trasmessa da DAZN
Palermo-Sampdoria come e dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming e orario

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