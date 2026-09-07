Partita valevole per la 3a giornata della Serie B BKT 2026/2027

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Palermo-Sampdoria è una partita valevole per la 3a giornata del campionato di calcio di Serie B 2026-27. Il match vede di fronte il Palermo che attualmente si trova al 4° posto in classifica con 6 punti e la Sampdoria che invece è al 15° posto in classifica con 1 punti.

Il Palermo ha ottenuto finora 2 vittorie, 0 pareggi e 0 sconfitte, ha segnato complessivamente 4 gol e ne ha subiti 2. Il giocatore che ha segnato più gol è Dennis Johnsen con 2 reti.

La Sampdoria ha ottenuto finora 0 vittorie, 1 pareggio e 1 sconfitta, ha segnato complessivamente 2 gol e ne ha subiti 3. Il giocatore che ha segnato più gol è Gennaro Tutino con 1 rete.

Palermo-Sampdoria si gioca allo stadio Renzo Barbera di Palermo; arbitro di Palermo - Sampdoria è il signor Matteo Marchetti di Ostia. Al VAR ci sarà invece Manuel Volpi.

Dove vedere Palermo-Sampdoria in tv o in streaming

Partita : Palermo-Sampdoria

: Palermo-Sampdoria Data : lunedì 7 settembre 2026

: lunedì 7 settembre 2026 Orario : 20:30

: 20:30 TV/Streaming : DAZN

: DAZN Luogo : Palermo

: Palermo Stadio : Renzo Barbera

: Renzo Barbera Arbitro: Matteo Marchetti

Palermo-Sampdoria è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 20:30 del giorno 07-09-2026. Per vedere la partita occorre prima di tutto sottoscrivere un contratto con Dazn. Poi basterà scaricare la app apposita o raggiungere il sito di Dazn.

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Il link al live di Palermo-Sampdoria sarà inserito un'ora prima del match.