Palermo-Spezia è una partita valevole per la 20a giornata del campionato di calcio di Serie B 2025-26. Il match vede di fronte il Palermo che attualmente si trova al 4° posto in classifica con 34 punti e lo Spezia che invece è al 18° posto in classifica con 17 punti.
Il Palermo ha ottenuto finora 9 vittorie, 7 pareggi e 3 sconfitte, ha segnato complessivamente 29 gol e ne ha subiti 14. Il giocatore che ha segnato più gol è Joel Pohjanpalo con 12 reti.
Lo Spezia ha ottenuto finora 4 vittorie, 5 pareggi e 10 sconfitte, ha segnato complessivamente 18 gol e ne ha subiti 27. Il giocatore che ha segnato più gol è Gianluca Lapadula con 3 reti.
Palermo-Spezia si gioca allo stadio Renzo Barbera di Palermo; arbitro di Palermo - Spezia è il signor Luca Massimi di Termoli. Al VAR ci sarà invece Marco Piccinini. Nella stagione 2025/26 l'arbitro Luca Massimi ha diretto 8 incontri concedendo 1 rigore; ha assegnato 44 cartellini gialli e 2 cartellini rossi.
Dove vedere Palermo-Spezia in tv o in streaming
- Partita: Palermo-Spezia
- Data: domenica 18 gennaio 2026
- Orario: 17:15
- TV/Streaming: DAZN
- Luogo: Palermo
- Stadio: Renzo Barbera
- Arbitro: Luca Massimi
Palermo-Spezia è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 17:15 del giorno 18-01-2026. Per vedere la partita occorre prima di tutto sottoscrivere un contratto con Dazn. Poi basterà scaricare la app apposita o raggiungere il sito di Dazn.
DAZN consente la visione delle partite di Serie B su tre diversi pacchetti:
- Plus
- Standard
- Goal Pass
che hanno prezzi molto diversi tra loro e possono consentire differenti utilizzi e visioni di contenuti.
DAZN è compatibile con le principali marche di smart TV, tra cui: Smart TV Samsung,TV intelligenti LG,TV intelligenti Sony,TV Android, TV intelligenti Hisense, TV intelligenti Philips.
È possibile accedere a DAZN anche attraverso i più diffusi dispositivi di streaming come: Amazon Fire TV Stick e Fire TV Cube; Apple TV; Chromecast; Roku; Nvidia Shield TV.
Il link al live di Palermo-Spezia sarà inserito un'ora prima del match.
Domande Frequenti (FAQ)
- Quando si gioca Palermo - Spezia?
- La gara tra Palermo e Spezia si giocherà domenica 18 gennaio 2026 alle ore 17:15
- Chi è l'arbitro di Palermo - Spezia?
- L'arbitro del match sarà Luca Massimi
- Chi è l'arbitro al VAR?
- L'arbitro al VAR del match Palermo - Spezia sarà Marco Piccinini
- Dove si gioca Palermo - Spezia?
- La partita si gioca a Palermo
- In che stadio si gioca Palermo - Spezia?
- Stadio Renzo Barbera
- Quali sono i capocannonieri delle due squadre?
- Ad oggi il capocannoniere Palermo è Joel Pohjanpalo con 12 gol, mentre il capocannoniere dello Spezia è Gianluca Lapadula con 3 gol
- Chi trasmette la partita Palermo - Spezia?
- La partita tra Palermo e Spezia verrà trasmessa da DAZN