Partita valevole per la 26a giornata della Serie B BKT 2025/2026

Da oltre 20 anni informa in modo obiettivo e appassionato su tutto il mondo dello sport. Calcio, calciomercato, F1, Motomondiale ma anche tennis, volley, basket: su Virgilio Sport i tifosi e gli appassionati sanno che troveranno sempre copertura completa e zero faziosità. La squadra di Virgilio Sport è formata da giornalisti ed esperti di sport abili sia nel gioco di rimessa quando intercettano le notizie e le rilanciano verso la rete, sia nella costruzione dal basso quando creano contenuti 100% originali ed esclusivi.

Palermo-Sudtirol è una partita valevole per la 26a giornata del campionato di calcio di Serie B 2025-26. Il match vede di fronte il Palermo che attualmente si trova al 4° posto in classifica con 48 punti e Sudtirol che invece è al 9° posto in classifica con 33 punti.

Il Palermo ha ottenuto finora 13 vittorie, 9 pareggi e 3 sconfitte, ha segnato complessivamente 42 gol e ne ha subiti 19. Il giocatore che ha segnato più gol è Joel Pohjanpalo con 16 reti.

Sudtirol ha ottenuto finora 7 vittorie, 12 pareggi e 6 sconfitte, ha segnato complessivamente 26 gol e ne ha subiti 24. Il giocatore che ha segnato più gol è Silvio Merkaj con 7 reti.

Palermo-Sudtirol si gioca allo stadio Renzo Barbera di Palermo; arbitro di Palermo - Sudtirol è il signor Valerio Crezzini. Al VAR ci sarà invece Francesco Meraviglia. Nella stagione 2025/26 l'arbitro Valerio Crezzini ha diretto 5 incontri concedendo 2 rigori; ha assegnato 21 cartellini gialli e 1 cartellino rosso.

Dove vedere Palermo-Sudtirol in tv o in streaming

Partita : Palermo-Sudtirol

: Palermo-Sudtirol Data : sabato 21 febbraio 2026

: sabato 21 febbraio 2026 Orario : 15:00

: 15:00 TV/Streaming : DAZN

: DAZN Luogo : Palermo

: Palermo Stadio : Renzo Barbera

: Renzo Barbera Arbitro: Valerio Crezzini

Palermo-Sudtirol è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 15:00 del giorno 21-02-2026. Per vedere la partita occorre prima di tutto sottoscrivere un contratto con Dazn. Poi basterà scaricare la app apposita o raggiungere il sito di Dazn.

DAZN consente la visione delle partite di Serie B su tre diversi pacchetti:

Plus

Standard

Goal Pass

che hanno prezzi molto diversi tra loro e possono consentire differenti utilizzi e visioni di contenuti.

DAZN è compatibile con le principali marche di smart TV, tra cui: Smart TV Samsung,TV intelligenti LG,TV intelligenti Sony,TV Android, TV intelligenti Hisense, TV intelligenti Philips.

È possibile accedere a DAZN anche attraverso i più diffusi dispositivi di streaming come: Amazon Fire TV Stick e Fire TV Cube; Apple TV; Chromecast; Roku; Nvidia Shield TV.

Il link al live di Palermo-Sudtirol sarà inserito un'ora prima del match.