Palermo-Sudtirol è una partita valevole per la 26a giornata del campionato di calcio di Serie B 2025-26. Il match vede di fronte il Palermo che attualmente si trova al 4° posto in classifica con 48 punti e Sudtirol che invece è al 9° posto in classifica con 33 punti.
Il Palermo ha ottenuto finora 13 vittorie, 9 pareggi e 3 sconfitte, ha segnato complessivamente 42 gol e ne ha subiti 19. Il giocatore che ha segnato più gol è Joel Pohjanpalo con 16 reti.
Sudtirol ha ottenuto finora 7 vittorie, 12 pareggi e 6 sconfitte, ha segnato complessivamente 26 gol e ne ha subiti 24. Il giocatore che ha segnato più gol è Silvio Merkaj con 7 reti.
Palermo-Sudtirol si gioca allo stadio Renzo Barbera di Palermo; arbitro di Palermo - Sudtirol è il signor Valerio Crezzini. Al VAR ci sarà invece Francesco Meraviglia. Nella stagione 2025/26 l'arbitro Valerio Crezzini ha diretto 5 incontri concedendo 2 rigori; ha assegnato 21 cartellini gialli e 1 cartellino rosso.
Dove vedere Palermo-Sudtirol in tv o in streaming
- Partita: Palermo-Sudtirol
- Data: sabato 21 febbraio 2026
- Orario: 15:00
- TV/Streaming: DAZN
- Luogo: Palermo
- Stadio: Renzo Barbera
- Arbitro: Valerio Crezzini
Palermo-Sudtirol è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 15:00 del giorno 21-02-2026. Per vedere la partita occorre prima di tutto sottoscrivere un contratto con Dazn. Poi basterà scaricare la app apposita o raggiungere il sito di Dazn.
DAZN consente la visione delle partite di Serie B su tre diversi pacchetti:
- Plus
- Standard
- Goal Pass
che hanno prezzi molto diversi tra loro e possono consentire differenti utilizzi e visioni di contenuti.
DAZN è compatibile con le principali marche di smart TV, tra cui: Smart TV Samsung,TV intelligenti LG,TV intelligenti Sony,TV Android, TV intelligenti Hisense, TV intelligenti Philips.
È possibile accedere a DAZN anche attraverso i più diffusi dispositivi di streaming come: Amazon Fire TV Stick e Fire TV Cube; Apple TV; Chromecast; Roku; Nvidia Shield TV.
Il link al live di Palermo-Sudtirol sarà inserito un'ora prima del match.
