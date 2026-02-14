Palermo-Virtus entella è una partita valevole per la 25a giornata del campionato di calcio di Serie B 2025-26. Il match vede di fronte il Palermo che attualmente si trova al 4° posto in classifica con 45 punti e la Virtus Entella che invece è al 15° posto in classifica con 25 punti.
Il Palermo ha ottenuto finora 12 vittorie, 9 pareggi e 3 sconfitte, ha segnato complessivamente 39 gol e ne ha subiti 19. Il giocatore che ha segnato più gol è Joel Pohjanpalo con 15 reti.
La Virtus Entella ha ottenuto finora 5 vittorie, 10 pareggi e 9 sconfitte, ha segnato complessivamente 23 gol e ne ha subiti 31. Il giocatore che ha segnato più gol è Andrea Tiritiello con 6 reti.
Palermo-Virtus entella si gioca allo stadio Renzo Barbera di Palermo; arbitro di Palermo - Virtus entella è il signor Ivano Pezzuto di Lecce. Al VAR ci sarà invece Marco Serra. Nella stagione 2025/26 l'arbitro Ivano Pezzuto ha diretto 10 incontri concedendo 1 rigore; ha assegnato 37 cartellini gialli e 2 cartellini rossi.
Dove vedere Palermo-Virtus entella in tv o in streaming
- Partita: Palermo-Virtus entella
- Data: sabato 14 febbraio 2026
- Orario: 15:00
- TV/Streaming: DAZN
- Luogo: Palermo
- Stadio: Renzo Barbera
- Arbitro: Ivano Pezzuto
Palermo-Virtus entella è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 15:00 del giorno 14-02-2026. Per vedere la partita occorre prima di tutto sottoscrivere un contratto con Dazn. Poi basterà scaricare la app apposita o raggiungere il sito di Dazn.
DAZN consente la visione delle partite di Serie B su tre diversi pacchetti:
- Plus
- Standard
- Goal Pass
che hanno prezzi molto diversi tra loro e possono consentire differenti utilizzi e visioni di contenuti.
DAZN è compatibile con le principali marche di smart TV, tra cui: Smart TV Samsung,TV intelligenti LG,TV intelligenti Sony,TV Android, TV intelligenti Hisense, TV intelligenti Philips.
È possibile accedere a DAZN anche attraverso i più diffusi dispositivi di streaming come: Amazon Fire TV Stick e Fire TV Cube; Apple TV; Chromecast; Roku; Nvidia Shield TV.
Il link al live di Palermo-Virtus entella sarà inserito un'ora prima del match.
