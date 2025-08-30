Partita valevole per la 2a giornata della Serie A 2025/2026

Parma-Atalanta è una partita valevole per la 2a giornata del campionato di calcio di Serie A 2025-26. Il match vede di fronte il Parma che attualmente si trova al 18° posto in classifica con 0 punti e l'Atalanta che invece è al 11° posto in classifica con 1 punti.

Il Parma ha ottenuto finora 0 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta, ha segnato complessivamente 0 gol e ne ha subiti 2.

L'Atalanta ha ottenuto finora 0 vittorie, 1 pareggio e 0 sconfitte, ha segnato complessivamente 1 gol e ne ha subiti 1. Il giocatore che ha segnato più gol è Gianluca Scamacca con 1 rete.

Parma-Atalanta si gioca allo stadio Ennio Tardini di Parma; arbitro di Parma - Atalanta è il signor Maurizio Mariani di Aprilia. Al VAR ci sarà invece Gianluca Aureliano.

Dove vedere Parma-Atalanta in tv o in streaming

Parma-Atalanta è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 18:30 del giorno 30-08-2025.

Informazioni utili per vedere le partite della Serie A

