Parma-Atalanta è una partita valevole per la 2a giornata del campionato di calcio di Serie A 2025-26. Il match vede di fronte il Parma che attualmente si trova al 18° posto in classifica con 0 punti e l'Atalanta che invece è al 11° posto in classifica con 1 punti.
Il Parma ha ottenuto finora 0 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta, ha segnato complessivamente 0 gol e ne ha subiti 2.
L'Atalanta ha ottenuto finora 0 vittorie, 1 pareggio e 0 sconfitte, ha segnato complessivamente 1 gol e ne ha subiti 1. Il giocatore che ha segnato più gol è Gianluca Scamacca con 1 rete.
Parma-Atalanta si gioca allo stadio Ennio Tardini di Parma; arbitro di Parma - Atalanta è il signor Maurizio Mariani di Aprilia. Al VAR ci sarà invece Gianluca Aureliano.
Dove vedere Parma-Atalanta in tv o in streaming
- Partita: Parma-Atalanta
- Data: sabato 30 agosto 2025
- Orario: 18:30
- TV/Streaming: DAZN
- Luogo: Parma
- Stadio: Ennio Tardini
- Arbitro: Maurizio Mariani
Parma-Atalanta è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 18:30 del giorno 30-08-2025.
Informazioni utili per vedere le partite della Serie A
