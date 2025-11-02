Virgilio Sport
Parma-Bologna come e dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming e orario

Partita valevole per la 10a giornata della Serie A 2025/2026

Parma-Bologna è una partita valevole per la 10a giornata del campionato di calcio di Serie A 2025-26. Il match vede di fronte il Parma che attualmente si trova al 15° posto in classifica con 7 punti e il Bologna che invece è al 7° posto in classifica con 15 punti.

Il Parma ha ottenuto finora 1 vittoria, 4 pareggi e 4 sconfitte, ha segnato complessivamente 4 gol e ne ha subiti 9. Il giocatore che ha segnato più gol è Mateo Pellegrino con 2 reti.
Il Bologna ha ottenuto finora 4 vittorie, 3 pareggi e 2 sconfitte, ha segnato complessivamente 13 gol e ne ha subiti 7. Il giocatore che ha segnato più gol è Riccardo Orsolini con 5 reti.

Parma-Bologna si gioca allo stadio Ennio Tardini di Parma; arbitro di Parma - Bologna è il signor Kevin Bonacina. Al VAR ci sarà invece Matteo Gariglio. Nella stagione 2025/26 l'arbitro Kevin Bonacina ha diretto 3 incontri concedendo 0 rigori; ha assegnato 14 cartellini gialli e nessun cartellino rosso.

Dove vedere Parma-Bologna in tv o in streaming

  • Partita: Parma-Bologna
  • Data: domenica 2 novembre 2025
  • Orario: 18:00
  • TV/Streaming: DAZN, Sky
  • Luogo: Parma
  • Stadio: Ennio Tardini
  • Arbitro: Kevin Bonacina

Parma-Bologna è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 18:00 del giorno 02-11-2025. La partita sarà trasmessa in diretta anche da Sky sul canale Sky .

Informazioni utili per vedere le partite della Serie A

Il link al live di Parma-Bologna sarà inserito un'ora prima del match.

Domande Frequenti (FAQ)

Quando si gioca Parma - Bologna?
La gara tra Parma e Bologna si giocherà domenica 2 novembre 2025 alle ore 18:00
Chi è l'arbitro di Parma - Bologna?
L'arbitro del match sarà Kevin Bonacina
Chi è l'arbitro al VAR?
L'arbitro al VAR del match Parma - Bologna sarà Matteo Gariglio
Dove si gioca Parma - Bologna?
La partita si gioca a Parma
In che stadio si gioca Parma - Bologna?
Stadio Ennio Tardini
Quali sono i capocannonieri delle due squadre?
Ad oggi il capocannoniere del Parma è Mateo Pellegrino con 2 gol, mentre il capocannoniere del Bologna è Riccardo Orsolini con 5 gol
Chi trasmette la partita Parma - Bologna?
La partita tra Parma e Bologna verrà trasmessa da DAZN e da Sky
