Parma-Bologna è una partita valevole per la 10a giornata del campionato di calcio di Serie A 2025-26. Il match vede di fronte il Parma che attualmente si trova al 15° posto in classifica con 7 punti e il Bologna che invece è al 7° posto in classifica con 15 punti.
Il Parma ha ottenuto finora 1 vittoria, 4 pareggi e 4 sconfitte, ha segnato complessivamente 4 gol e ne ha subiti 9. Il giocatore che ha segnato più gol è Mateo Pellegrino con 2 reti.
Il Bologna ha ottenuto finora 4 vittorie, 3 pareggi e 2 sconfitte, ha segnato complessivamente 13 gol e ne ha subiti 7. Il giocatore che ha segnato più gol è Riccardo Orsolini con 5 reti.
Parma-Bologna si gioca allo stadio Ennio Tardini di Parma; arbitro di Parma - Bologna è il signor Kevin Bonacina. Al VAR ci sarà invece Matteo Gariglio. Nella stagione 2025/26 l'arbitro Kevin Bonacina ha diretto 3 incontri concedendo 0 rigori; ha assegnato 14 cartellini gialli e nessun cartellino rosso.
Dove vedere Parma-Bologna in tv o in streaming
- Partita: Parma-Bologna
- Data: domenica 2 novembre 2025
- Orario: 18:00
- TV/Streaming: DAZN, Sky
- Luogo: Parma
- Stadio: Ennio Tardini
- Arbitro: Kevin Bonacina
Parma-Bologna è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 18:00 del giorno 02-11-2025. La partita sarà trasmessa in diretta anche da Sky sul canale Sky .
Informazioni utili per vedere le partite della Serie A
- Dove e come vedere in diretta tv e streaming tutte le partite di Serie A
- Se invece preferite seguire Parma-Bologna live ma attraverso una cronaca puntuale, precisa e piena di dettagli, la migliore è sempre quella di Virgilio Sport.
- Non solo calcio, tutto lo sport in diretta: la Guida Tv completa.
Il link al live di Parma-Bologna sarà inserito un'ora prima del match.
