Partita valevole per la 10a giornata della Serie A 2025/2026

Da oltre 20 anni informa in modo obiettivo e appassionato su tutto il mondo dello sport. Calcio, calciomercato, F1, Motomondiale ma anche tennis, volley, basket: su Virgilio Sport i tifosi e gli appassionati sanno che troveranno sempre copertura completa e zero faziosità. La squadra di Virgilio Sport è formata da giornalisti ed esperti di sport abili sia nel gioco di rimessa quando intercettano le notizie e le rilanciano verso la rete, sia nella costruzione dal basso quando creano contenuti 100% originali ed esclusivi.

Parma-Bologna è una partita valevole per la 10a giornata del campionato di calcio di Serie A 2025-26. Il match vede di fronte il Parma che attualmente si trova al 15° posto in classifica con 7 punti e il Bologna che invece è al 7° posto in classifica con 15 punti.

Il Parma ha ottenuto finora 1 vittoria, 4 pareggi e 4 sconfitte, ha segnato complessivamente 4 gol e ne ha subiti 9. Il giocatore che ha segnato più gol è Mateo Pellegrino con 2 reti.

Il Bologna ha ottenuto finora 4 vittorie, 3 pareggi e 2 sconfitte, ha segnato complessivamente 13 gol e ne ha subiti 7. Il giocatore che ha segnato più gol è Riccardo Orsolini con 5 reti.

Parma-Bologna si gioca allo stadio Ennio Tardini di Parma; arbitro di Parma - Bologna è il signor Kevin Bonacina. Al VAR ci sarà invece Matteo Gariglio. Nella stagione 2025/26 l'arbitro Kevin Bonacina ha diretto 3 incontri concedendo 0 rigori; ha assegnato 14 cartellini gialli e nessun cartellino rosso.

Dove vedere Parma-Bologna in tv o in streaming

Partita : Parma-Bologna

: Parma-Bologna Data : domenica 2 novembre 2025

: domenica 2 novembre 2025 Orario : 18:00

: 18:00 TV/Streaming : DAZN, Sky

: DAZN, Sky Luogo : Parma

: Parma Stadio : Ennio Tardini

: Ennio Tardini Arbitro: Kevin Bonacina

Parma-Bologna è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 18:00 del giorno 02-11-2025. La partita sarà trasmessa in diretta anche da Sky sul canale Sky .

Informazioni utili per vedere le partite della Serie A

Il link al live di Parma-Bologna sarà inserito un'ora prima del match.