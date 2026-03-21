Partita valevole per la 30a giornata della Serie A 2025/2026

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Parma-Cremonese è una partita valevole per la 30a giornata del campionato di calcio di Serie A 2025-26. Il match vede di fronte il Parma che attualmente si trova al 12° posto in classifica con 34 punti e la Cremonese che invece è al 18° posto in classifica con 24 punti.

Il Parma ha ottenuto finora 8 vittorie, 10 pareggi e 11 sconfitte, ha segnato complessivamente 21 gol e ne ha subiti 36. Il giocatore che ha segnato più gol è Mateo Pellegrino con 8 reti.

La Cremonese ha ottenuto finora 5 vittorie, 9 pareggi e 15 sconfitte, ha segnato complessivamente 23 gol e ne ha subiti 44. Il giocatore che ha segnato più gol è Federico Bonazzoli con 6 reti.

Parma-Cremonese si gioca allo stadio Ennio Tardini di Parma; arbitro di Parma - Cremonese è il signor Michael Fabbri di Ravenna. Al VAR ci sarà invece Daniele Paterna. Nella stagione 2025/26 l'arbitro Michael Fabbri ha diretto 11 incontri concedendo 4 rigori; ha assegnato 44 cartellini gialli e 2 cartellini rossi.

Dove vedere Parma-Cremonese in tv o in streaming

Partita : Parma-Cremonese

: Parma-Cremonese Data : sabato 21 marzo 2026

: sabato 21 marzo 2026 Orario : 15:00

: 15:00 TV/Streaming : DAZN

: DAZN Luogo : Parma

: Parma Stadio : Ennio Tardini

: Ennio Tardini Arbitro: Michael Fabbri

Parma-Cremonese è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 15:00 del giorno 21-03-2026.

Informazioni utili per vedere le partite della Serie A

Il link al live di Parma-Cremonese sarà inserito un'ora prima del match.