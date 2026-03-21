Parma-Cremonese è una partita valevole per la 30a giornata del campionato di calcio di Serie A 2025-26. Il match vede di fronte il Parma che attualmente si trova al 12° posto in classifica con 34 punti e la Cremonese che invece è al 18° posto in classifica con 24 punti.
Il Parma ha ottenuto finora 8 vittorie, 10 pareggi e 11 sconfitte, ha segnato complessivamente 21 gol e ne ha subiti 36. Il giocatore che ha segnato più gol è Mateo Pellegrino con 8 reti.
La Cremonese ha ottenuto finora 5 vittorie, 9 pareggi e 15 sconfitte, ha segnato complessivamente 23 gol e ne ha subiti 44. Il giocatore che ha segnato più gol è Federico Bonazzoli con 6 reti.
Parma-Cremonese si gioca allo stadio Ennio Tardini di Parma; arbitro di Parma - Cremonese è il signor Michael Fabbri di Ravenna. Al VAR ci sarà invece Daniele Paterna. Nella stagione 2025/26 l'arbitro Michael Fabbri ha diretto 11 incontri concedendo 4 rigori; ha assegnato 44 cartellini gialli e 2 cartellini rossi.
Dove vedere Parma-Cremonese in tv o in streaming
- Partita: Parma-Cremonese
- Data: sabato 21 marzo 2026
- Orario: 15:00
- TV/Streaming: DAZN
- Luogo: Parma
- Stadio: Ennio Tardini
- Arbitro: Michael Fabbri
Parma-Cremonese è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 15:00 del giorno 21-03-2026.
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Il link al live di Parma-Cremonese sarà inserito un'ora prima del match.
Domande Frequenti (FAQ)
- Quando si gioca Parma - Cremonese?
- La gara tra Parma e Cremonese si giocherà sabato 21 marzo 2026 alle ore 15:00
- Chi è l'arbitro di Parma - Cremonese?
- L'arbitro del match sarà Michael Fabbri
- Chi è l'arbitro al VAR?
- L'arbitro al VAR del match Parma - Cremonese sarà Daniele Paterna
- Dove si gioca Parma - Cremonese?
- La partita si gioca a Parma
- In che stadio si gioca Parma - Cremonese?
- Stadio Ennio Tardini
- Quali sono i capocannonieri delle due squadre?
- Ad oggi il capocannoniere del Parma è Mateo Pellegrino con 8 gol, mentre il capocannoniere dellaCremonese è Federico Bonazzoli con 6 gol
- Chi trasmette la partita Parma - Cremonese?
- La partita tra Parma e Cremonese verrà trasmessa da DAZN