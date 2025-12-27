Parma-Fiorentina è una partita valevole per la 17a giornata del campionato di calcio di Serie A 2025-26. Il match vede di fronte il Parma che attualmente si trova al 16° posto in classifica con 14 punti e la Fiorentina che invece è al 20° posto in classifica con 9 punti.
Il Parma ha ottenuto finora 3 vittorie, 5 pareggi e 7 sconfitte, ha segnato complessivamente 10 gol e ne ha subiti 18. Il giocatore che ha segnato più gol è Mateo Pellegrino con 4 reti.
La Fiorentina ha ottenuto finora 1 vittoria, 6 pareggi e 9 sconfitte, ha segnato complessivamente 17 gol e ne ha subiti 27. Il giocatore che ha segnato più gol è Rolando Mandragora con 5 reti.
Parma-Fiorentina si gioca allo stadio Ennio Tardini di Parma; arbitro di Parma - Fiorentina è il signor Marco Guida di Pompei. Al VAR ci sarà invece Davide Ghersini. Nella stagione 2025/26 l'arbitro Marco Guida ha diretto 6 incontri concedendo 6 rigori; ha assegnato 28 cartellini gialli e nessun cartellino rosso.
Dove vedere Parma-Fiorentina in tv o in streaming
- Partita: Parma-Fiorentina
- Data: sabato 27 dicembre 2025
- Orario: 12:30
- TV/Streaming: DAZN
- Luogo: Parma
- Stadio: Ennio Tardini
- Arbitro: Marco Guida
Parma-Fiorentina è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 12:30 del giorno 27-12-2025.
