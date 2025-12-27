Partita valevole per la 17a giornata della Serie A 2025/2026

Parma-Fiorentina è una partita valevole per la 17a giornata del campionato di calcio di Serie A 2025-26. Il match vede di fronte il Parma che attualmente si trova al 16° posto in classifica con 14 punti e la Fiorentina che invece è al 20° posto in classifica con 9 punti.

Il Parma ha ottenuto finora 3 vittorie, 5 pareggi e 7 sconfitte, ha segnato complessivamente 10 gol e ne ha subiti 18. Il giocatore che ha segnato più gol è Mateo Pellegrino con 4 reti.

La Fiorentina ha ottenuto finora 1 vittoria, 6 pareggi e 9 sconfitte, ha segnato complessivamente 17 gol e ne ha subiti 27. Il giocatore che ha segnato più gol è Rolando Mandragora con 5 reti.

Parma-Fiorentina si gioca allo stadio Ennio Tardini di Parma; arbitro di Parma - Fiorentina è il signor Marco Guida di Pompei. Al VAR ci sarà invece Davide Ghersini. Nella stagione 2025/26 l'arbitro Marco Guida ha diretto 6 incontri concedendo 6 rigori; ha assegnato 28 cartellini gialli e nessun cartellino rosso.

Dove vedere Parma-Fiorentina in tv o in streaming

Partita : Parma-Fiorentina

: Parma-Fiorentina Data : sabato 27 dicembre 2025

: sabato 27 dicembre 2025 Orario : 12:30

: 12:30 TV/Streaming : DAZN

: DAZN Luogo : Parma

: Parma Stadio : Ennio Tardini

: Ennio Tardini Arbitro: Marco Guida

Parma-Fiorentina è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 12:30 del giorno 27-12-2025.

Informazioni utili per vedere le partite della Serie A

Il link al live di Parma-Fiorentina sarà inserito un'ora prima del match.