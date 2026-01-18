Partita valevole per la 21a giornata della Serie A 2025/2026

Da oltre 20 anni informa in modo obiettivo e appassionato su tutto il mondo dello sport. Calcio, calciomercato, F1, Motomondiale ma anche tennis, volley, basket: su Virgilio Sport i tifosi e gli appassionati sanno che troveranno sempre copertura completa e zero faziosità. La squadra di Virgilio Sport è formata da giornalisti ed esperti di sport abili sia nel gioco di rimessa quando intercettano le notizie e le rilanciano verso la rete, sia nella costruzione dal basso quando creano contenuti 100% originali ed esclusivi.

Parma-Genoa è una partita valevole per la 21a giornata del campionato di calcio di Serie A 2025-26. Il match vede di fronte il Parma che attualmente si trova al 14° posto in classifica con 22 punti e il Genoa che invece è al 16° posto in classifica con 19 punti.

Il Parma ha ottenuto finora 5 vittorie, 7 pareggi e 8 sconfitte, ha segnato complessivamente 14 gol e ne ha subiti 22. Il giocatore che ha segnato più gol è Mateo Pellegrino con 6 reti.

Il Genoa ha ottenuto finora 4 vittorie, 7 pareggi e 9 sconfitte, ha segnato complessivamente 22 gol e ne ha subiti 29. Il giocatore che ha segnato più gol è Lorenzo Colombo con 5 reti.

Parma-Genoa si gioca allo stadio Ennio Tardini di Parma; arbitro di Parma - Genoa è il signor Luca Pairetto. Al VAR ci sarà invece Daniele Paterna. Nella stagione 2025/26 l'arbitro Luca Pairetto ha diretto 5 incontri concedendo 3 rigori; ha assegnato 31 cartellini gialli e 1 cartellino rosso.

Dove vedere Parma-Genoa in tv o in streaming

Partita : Parma-Genoa

: Parma-Genoa Data : domenica 18 gennaio 2026

: domenica 18 gennaio 2026 Orario : 12:30

: 12:30 TV/Streaming : DAZN

: DAZN Luogo : Parma

: Parma Stadio : Ennio Tardini

: Ennio Tardini Arbitro: Luca Pairetto

Parma-Genoa è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 12:30 del giorno 18-01-2026.

Informazioni utili per vedere le partite della Serie A

Il link al live di Parma-Genoa sarà inserito un'ora prima del match.