Parma-Genoa è una partita valevole per la 21a giornata del campionato di calcio di Serie A 2025-26. Il match vede di fronte il Parma che attualmente si trova al 14° posto in classifica con 22 punti e il Genoa che invece è al 16° posto in classifica con 19 punti.
Il Parma ha ottenuto finora 5 vittorie, 7 pareggi e 8 sconfitte, ha segnato complessivamente 14 gol e ne ha subiti 22. Il giocatore che ha segnato più gol è Mateo Pellegrino con 6 reti.
Il Genoa ha ottenuto finora 4 vittorie, 7 pareggi e 9 sconfitte, ha segnato complessivamente 22 gol e ne ha subiti 29. Il giocatore che ha segnato più gol è Lorenzo Colombo con 5 reti.
Parma-Genoa si gioca allo stadio Ennio Tardini di Parma; arbitro di Parma - Genoa è il signor Luca Pairetto. Al VAR ci sarà invece Daniele Paterna. Nella stagione 2025/26 l'arbitro Luca Pairetto ha diretto 5 incontri concedendo 3 rigori; ha assegnato 31 cartellini gialli e 1 cartellino rosso.
Dove vedere Parma-Genoa in tv o in streaming
- Partita: Parma-Genoa
- Data: domenica 18 gennaio 2026
- Orario: 12:30
- TV/Streaming: DAZN
- Luogo: Parma
- Stadio: Ennio Tardini
- Arbitro: Luca Pairetto
Parma-Genoa è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 12:30 del giorno 18-01-2026.
Informazioni utili per vedere le partite della Serie A
- Dove e come vedere in diretta tv e streaming tutte le partite di Serie A
- Se invece preferite seguire Parma-Genoa live ma attraverso una cronaca puntuale, precisa e piena di dettagli, la migliore è sempre quella di Virgilio Sport.
- Non solo calcio, tutto lo sport in diretta: la Guida Tv completa.
Il link al live di Parma-Genoa sarà inserito un'ora prima del match.
Domande Frequenti (FAQ)
- Quando si gioca Parma - Genoa?
- La gara tra Parma e Genoa si giocherà domenica 18 gennaio 2026 alle ore 12:30
- Chi è l'arbitro di Parma - Genoa?
- L'arbitro del match sarà Luca Pairetto
- Chi è l'arbitro al VAR?
- L'arbitro al VAR del match Parma - Genoa sarà Daniele Paterna
- Dove si gioca Parma - Genoa?
- La partita si gioca a Parma
- In che stadio si gioca Parma - Genoa?
- Stadio Ennio Tardini
- Quali sono i capocannonieri delle due squadre?
- Ad oggi il capocannoniere del Parma è Mateo Pellegrino con 6 gol, mentre il capocannoniere del Genoa è Lorenzo Colombo con 5 gol
- Chi trasmette la partita Parma - Genoa?
- La partita tra Parma e Genoa verrà trasmessa da DAZN