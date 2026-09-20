Partita valevole per la 5a giornata della Serie A 2026/2027

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Parma-Genoa è una partita valevole per la 5a giornata del campionato di calcio di Serie A 2026-2027. Il match vede di fronte il Parma che attualmente si trova al 18° posto in classifica con 1 punti e il Genoa che invece è al 19° posto in classifica con 1 punti.

Il Parma ha ottenuto finora 0 vittorie, 1 pareggio e 3 sconfitte, ha segnato complessivamente 2 gol e ne ha subiti 6. Il giocatore che ha segnato più gol è David Romero con 1 rete.

Il Genoa ha ottenuto finora 0 vittorie, 1 pareggio e 3 sconfitte, ha segnato complessivamente 2 gol e ne ha subiti 8. Il giocatore che ha segnato più gol è Johan Vásquez con 1 rete.

Parma-Genoa si gioca allo stadio Ennio Tardini di Parma; arbitro di Parma - Genoa è il signor Maurizio Mariani di Aprilia. Al VAR ci sarà invece Aleandro Di Paolo. Nella stagione 2026/27 l'arbitro Maurizio Mariani ha diretto 1 incontro concedendo 0 rigori; ha assegnato 4 cartellini gialli e nessun cartellino rosso.

Dove vedere Parma-Genoa in tv o in streaming

Partita : Parma-Genoa

: Parma-Genoa Data : domenica 20 settembre 2026

: domenica 20 settembre 2026 Orario : 15:00

: 15:00 TV/Streaming : DAZN

: DAZN Luogo : Parma

: Parma Stadio : Ennio Tardini

: Ennio Tardini Arbitro: Maurizio Mariani

Parma-Genoa è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 15:00 del giorno 20-09-2026.

Informazioni utili per vedere le partite della Serie A

Il link al live di Parma-Genoa sarà inserito un'ora prima del match.