Parma-Genoa è una partita valevole per la 5a giornata del campionato di calcio di Serie A 2026-2027. Il match vede di fronte il Parma che attualmente si trova al 18° posto in classifica con 1 punti e il Genoa che invece è al 19° posto in classifica con 1 punti.
Il Parma ha ottenuto finora 0 vittorie, 1 pareggio e 3 sconfitte, ha segnato complessivamente 2 gol e ne ha subiti 6. Il giocatore che ha segnato più gol è David Romero con 1 rete.
Il Genoa ha ottenuto finora 0 vittorie, 1 pareggio e 3 sconfitte, ha segnato complessivamente 2 gol e ne ha subiti 8. Il giocatore che ha segnato più gol è Johan Vásquez con 1 rete.
Parma-Genoa si gioca allo stadio Ennio Tardini di Parma; arbitro di Parma - Genoa è il signor Maurizio Mariani di Aprilia. Al VAR ci sarà invece Aleandro Di Paolo. Nella stagione 2026/27 l'arbitro Maurizio Mariani ha diretto 1 incontro concedendo 0 rigori; ha assegnato 4 cartellini gialli e nessun cartellino rosso.
Dove vedere Parma-Genoa in tv o in streaming
- Partita: Parma-Genoa
- Data: domenica 20 settembre 2026
- Orario: 15:00
- TV/Streaming: DAZN
- Luogo: Parma
- Stadio: Ennio Tardini
- Arbitro: Maurizio Mariani
Parma-Genoa è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 15:00 del giorno 20-09-2026.
Informazioni utili per vedere le partite della Serie A
- Dove e come vedere in diretta tv e streaming tutte le partite di Serie A
- Se invece preferite seguire Parma-Genoa live ma attraverso una cronaca puntuale, precisa e piena di dettagli, la migliore è sempre quella di Virgilio Sport.
- Non solo calcio, tutto lo sport in diretta: la Guida Tv completa.
Il link al live di Parma-Genoa sarà inserito un'ora prima del match.
Domande Frequenti (FAQ)
- Quando si gioca Parma - Genoa?
- La gara tra Parma e Genoa si giocherà domenica 20 settembre 2026 alle ore 15:00
- Chi è l'arbitro di Parma - Genoa?
- L'arbitro del match sarà Maurizio Mariani
- Chi è l'arbitro al VAR?
- L'arbitro al VAR del match Parma - Genoa sarà Aleandro Di Paolo
- Dove si gioca Parma - Genoa?
- La partita si gioca a Parma
- In che stadio si gioca Parma - Genoa?
- Stadio Ennio Tardini
- Quali sono i capocannonieri delle due squadre?
- Ad oggi il capocannoniere del Parma è David Romero con 1 gol, mentre il capocannoniere del Genoa è Johan Vásquez con 1 gol
- Chi trasmette la partita Parma - Genoa?
- La partita tra Parma e Genoa verrà trasmessa da DAZN