Virgilio Sport
CALCIO SERIE A

Parma-Genoa come e dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming e orario

Partita valevole per la 5a giornata della Serie A 2026/2027

Pubblicato: 3 min di lettura

Virgilio Sport

Virgilio Sport

Redazione

Da oltre 20 anni informa in modo obiettivo e appassionato su tutto il mondo dello sport. Calcio, calciomercato, F1, Motomondiale ma anche tennis, volley, basket: su Virgilio Sport i tifosi e gli appassionati sanno che troveranno sempre copertura completa e zero faziosità. La squadra di Virgilio Sport è formata da giornalisti ed esperti di sport abili sia nel gioco di rimessa quando intercettano le notizie e le rilanciano verso la rete, sia nella costruzione dal basso quando creano contenuti 100% originali ed esclusivi.

Parma-Genoa è una partita valevole per la 5a giornata del campionato di calcio di Serie A 2026-2027. Il match vede di fronte il Parma che attualmente si trova al 18° posto in classifica con 1 punti e il Genoa che invece è al 19° posto in classifica con 1 punti.

Il Parma ha ottenuto finora 0 vittorie, 1 pareggio e 3 sconfitte, ha segnato complessivamente 2 gol e ne ha subiti 6. Il giocatore che ha segnato più gol è David Romero con 1 rete.
Il Genoa ha ottenuto finora 0 vittorie, 1 pareggio e 3 sconfitte, ha segnato complessivamente 2 gol e ne ha subiti 8. Il giocatore che ha segnato più gol è Johan Vásquez con 1 rete.

Parma-Genoa si gioca allo stadio Ennio Tardini di Parma; arbitro di Parma - Genoa è il signor Maurizio Mariani di Aprilia. Al VAR ci sarà invece Aleandro Di Paolo. Nella stagione 2026/27 l'arbitro Maurizio Mariani ha diretto 1 incontro concedendo 0 rigori; ha assegnato 4 cartellini gialli e nessun cartellino rosso.

Dove vedere Parma-Genoa in tv o in streaming

  • Partita: Parma-Genoa
  • Data: domenica 20 settembre 2026
  • Orario: 15:00
  • TV/Streaming: DAZN
  • Luogo: Parma
  • Stadio: Ennio Tardini
  • Arbitro: Maurizio Mariani

Parma-Genoa è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 15:00 del giorno 20-09-2026.

Informazioni utili per vedere le partite della Serie A

Il link al live di Parma-Genoa sarà inserito un'ora prima del match.

Domande Frequenti (FAQ)

Quando si gioca Parma - Genoa?
La gara tra Parma e Genoa si giocherà domenica 20 settembre 2026 alle ore 15:00
Chi è l'arbitro di Parma - Genoa?
L'arbitro del match sarà Maurizio Mariani
Chi è l'arbitro al VAR?
L'arbitro al VAR del match Parma - Genoa sarà Aleandro Di Paolo
Dove si gioca Parma - Genoa?
La partita si gioca a Parma
In che stadio si gioca Parma - Genoa?
Stadio Ennio Tardini
Quali sono i capocannonieri delle due squadre?
Ad oggi il capocannoniere del Parma è David Romero con 1 gol, mentre il capocannoniere del Genoa è Johan Vásquez con 1 gol
Chi trasmette la partita Parma - Genoa?
La partita tra Parma e Genoa verrà trasmessa da DAZN
Parma-Genoa come e dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming e orario

Suzuki

ULTIME GALLERY

ULTIME NOTIZIE

 SPORT TREND

Virgilio Sport
Contenuti speciali Contattaci Mappa del Sito Feed RSS Archivio