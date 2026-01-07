Partita valevole per la 19a giornata della Serie A 2025/2026

Parma-Inter è una partita valevole per la 19a giornata del campionato di calcio di Serie A 2025-26. Il match vede di fronte il Parma che attualmente si trova al 14° posto in classifica con 18 punti e l'Inter che invece è al 1° posto in classifica con 39 punti.

Il Parma ha ottenuto finora 4 vittorie, 6 pareggi e 7 sconfitte, ha segnato complessivamente 12 gol e ne ha subiti 19. Il giocatore che ha segnato più gol è Mateo Pellegrino con 5 reti.

L'Inter ha ottenuto finora 13 vittorie, 0 pareggi e 4 sconfitte, ha segnato complessivamente 38 gol e ne ha subiti 15. Il giocatore che ha segnato più gol è Lautaro Martínez con 10 reti.

Parma-Inter si gioca allo stadio Ennio Tardini di Parma; arbitro di Parma - Inter è il signor Andrea Colombo di Como. Al VAR ci sarà invece Federico La Penna. Nella stagione 2025/26 l'arbitro Andrea Colombo ha diretto 6 incontri concedendo 1 rigore; ha assegnato 28 cartellini gialli e nessun cartellino rosso.

Dove vedere Parma-Inter in tv o in streaming

Parma-Inter è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 20:45 del giorno 07-01-2026. La partita sarà trasmessa in diretta anche da Sky sul canale Sky .

Informazioni utili per vedere le partite della Serie A

