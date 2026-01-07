Parma-Inter è una partita valevole per la 19a giornata del campionato di calcio di Serie A 2025-26. Il match vede di fronte il Parma che attualmente si trova al 14° posto in classifica con 18 punti e l'Inter che invece è al 1° posto in classifica con 39 punti.
Il Parma ha ottenuto finora 4 vittorie, 6 pareggi e 7 sconfitte, ha segnato complessivamente 12 gol e ne ha subiti 19. Il giocatore che ha segnato più gol è Mateo Pellegrino con 5 reti.
L'Inter ha ottenuto finora 13 vittorie, 0 pareggi e 4 sconfitte, ha segnato complessivamente 38 gol e ne ha subiti 15. Il giocatore che ha segnato più gol è Lautaro Martínez con 10 reti.
Parma-Inter si gioca allo stadio Ennio Tardini di Parma; arbitro di Parma - Inter è il signor Andrea Colombo di Como. Al VAR ci sarà invece Federico La Penna. Nella stagione 2025/26 l'arbitro Andrea Colombo ha diretto 6 incontri concedendo 1 rigore; ha assegnato 28 cartellini gialli e nessun cartellino rosso.
Dove vedere Parma-Inter in tv o in streaming
- Partita: Parma-Inter
- Data: mercoledì 7 gennaio 2026
- Orario: 20:45
- TV/Streaming: DAZN, Sky
- Luogo: Parma
- Stadio: Ennio Tardini
- Arbitro: Andrea Colombo
Parma-Inter è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 20:45 del giorno 07-01-2026. La partita sarà trasmessa in diretta anche da Sky sul canale Sky .
Informazioni utili per vedere le partite della Serie A
- Dove e come vedere in diretta tv e streaming tutte le partite di Serie A
- Se invece preferite seguire Parma-Inter live ma attraverso una cronaca puntuale, precisa e piena di dettagli, la migliore è sempre quella di Virgilio Sport.
- Non solo calcio, tutto lo sport in diretta: la Guida Tv completa.
Il link al live di Parma-Inter sarà inserito un'ora prima del match.
Domande Frequenti (FAQ)
- Quando si gioca Parma - Inter?
- La gara tra Parma e Inter si giocherà mercoledì 7 gennaio 2026 alle ore 20:45
- Chi è l'arbitro di Parma - Inter?
- L'arbitro del match sarà Andrea Colombo
- Chi è l'arbitro al VAR?
- L'arbitro al VAR del match Parma - Inter sarà Federico La Penna
- Dove si gioca Parma - Inter?
- La partita si gioca a Parma
- In che stadio si gioca Parma - Inter?
- Stadio Ennio Tardini
- Quali sono i capocannonieri delle due squadre?
- Ad oggi il capocannoniere del Parma è Mateo Pellegrino con 5 gol, mentre il capocannoniere dell'Inter è Lautaro Martínez con 10 gol
- Chi trasmette la partita Parma - Inter?
- La partita tra Parma e Inter verrà trasmessa da DAZN e da Sky