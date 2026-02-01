Partita valevole per la 23a giornata della Serie A 2025/2026

Da oltre 20 anni informa in modo obiettivo e appassionato su tutto il mondo dello sport. Calcio, calciomercato, F1, Motomondiale ma anche tennis, volley, basket: su Virgilio Sport i tifosi e gli appassionati sanno che troveranno sempre copertura completa e zero faziosità. La squadra di Virgilio Sport è formata da giornalisti ed esperti di sport abili sia nel gioco di rimessa quando intercettano le notizie e le rilanciano verso la rete, sia nella costruzione dal basso quando creano contenuti 100% originali ed esclusivi.

Parma-Juventus è una partita valevole per la 23a giornata del campionato di calcio di Serie A 2025-26. Il match vede di fronte il Parma che attualmente si trova al 14° posto in classifica con 23 punti e la Juventus che invece è al 5° posto in classifica con 42 punti.

Il Parma ha ottenuto finora 5 vittorie, 8 pareggi e 9 sconfitte, ha segnato complessivamente 14 gol e ne ha subiti 26. Il giocatore che ha segnato più gol è Mateo Pellegrino con 6 reti.

La Juventus ha ottenuto finora 12 vittorie, 6 pareggi e 4 sconfitte, ha segnato complessivamente 35 gol e ne ha subiti 17. Il giocatore che ha segnato più gol è Kenan Yildiz con 8 reti.

Parma-Juventus si gioca allo stadio Ennio Tardini di Parma; arbitro di Parma - Juventus è il signor Francesco Fourneau di Roma. Al VAR ci sarà invece Fabio Maresca. Nella stagione 2025/26 l'arbitro Francesco Fourneau ha diretto 6 incontri concedendo 3 rigori; ha assegnato 25 cartellini gialli e nessun cartellino rosso.

Dove vedere Parma-Juventus in tv o in streaming

Partita : Parma-Juventus

: Parma-Juventus Data : domenica 1 febbraio 2026

: domenica 1 febbraio 2026 Orario : 20:45

: 20:45 TV/Streaming : DAZN

: DAZN Luogo : Parma

: Parma Stadio : Ennio Tardini

: Ennio Tardini Arbitro: Francesco Fourneau

Parma-Juventus è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 20:45 del giorno 01-02-2026.

Informazioni utili per vedere le partite della Serie A

Il link al live di Parma-Juventus sarà inserito un'ora prima del match.