Parma-Juventus è una partita valevole per la 23a giornata del campionato di calcio di Serie A 2025-26. Il match vede di fronte il Parma che attualmente si trova al 14° posto in classifica con 23 punti e la Juventus che invece è al 5° posto in classifica con 42 punti.
Il Parma ha ottenuto finora 5 vittorie, 8 pareggi e 9 sconfitte, ha segnato complessivamente 14 gol e ne ha subiti 26. Il giocatore che ha segnato più gol è Mateo Pellegrino con 6 reti.
La Juventus ha ottenuto finora 12 vittorie, 6 pareggi e 4 sconfitte, ha segnato complessivamente 35 gol e ne ha subiti 17. Il giocatore che ha segnato più gol è Kenan Yildiz con 8 reti.
Parma-Juventus si gioca allo stadio Ennio Tardini di Parma; arbitro di Parma - Juventus è il signor Francesco Fourneau di Roma. Al VAR ci sarà invece Fabio Maresca. Nella stagione 2025/26 l'arbitro Francesco Fourneau ha diretto 6 incontri concedendo 3 rigori; ha assegnato 25 cartellini gialli e nessun cartellino rosso.
Dove vedere Parma-Juventus in tv o in streaming
Parma-Juventus è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 20:45 del giorno 01-02-2026.
Informazioni utili per vedere le partite della Serie A
- Dove e come vedere in diretta tv e streaming tutte le partite di Serie A
- Se invece preferite seguire Parma-Juventus live ma attraverso una cronaca puntuale, precisa e piena di dettagli, la migliore è sempre quella di Virgilio Sport.
- Non solo calcio, tutto lo sport in diretta: la Guida Tv completa.
Il link al live di Parma-Juventus sarà inserito un'ora prima del match.
Domande Frequenti (FAQ)
- Quando si gioca Parma - Juventus?
- La gara tra Parma e Juventus si giocherà domenica 1 febbraio 2026 alle ore 20:45
- Chi è l'arbitro di Parma - Juventus?
- L'arbitro del match sarà Francesco Fourneau
- Chi è l'arbitro al VAR?
- L'arbitro al VAR del match Parma - Juventus sarà Fabio Maresca
- Dove si gioca Parma - Juventus?
- La partita si gioca a Parma
- In che stadio si gioca Parma - Juventus?
- Stadio Ennio Tardini
- Quali sono i capocannonieri delle due squadre?
- Ad oggi il capocannoniere del Parma è Mateo Pellegrino con 6 gol, mentre il capocannoniere della Juventus è Kenan Yildiz con 8 gol
- Chi trasmette la partita Parma - Juventus?
- La partita tra Parma e Juventus verrà trasmessa da DAZN