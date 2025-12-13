Partita valevole per la 15a giornata della Serie A 2025/2026

Parma-Lazio è una partita valevole per la 15a giornata del campionato di calcio di Serie A 2025-26. Il match vede di fronte il Parma che attualmente si trova al 16° posto in classifica con 14 punti e la Lazio che invece è al 10° posto in classifica con 19 punti.

Il Parma ha ottenuto finora 3 vittorie, 5 pareggi e 6 sconfitte, ha segnato complessivamente 10 gol e ne ha subiti 17. Il giocatore che ha segnato più gol è Mateo Pellegrino con 4 reti.

La Lazio ha ottenuto finora 5 vittorie, 4 pareggi e 5 sconfitte, ha segnato complessivamente 16 gol e ne ha subiti 11. Il giocatore che ha segnato più gol è Matteo Cancellieri con 3 reti.

Parma-Lazio si gioca allo stadio Ennio Tardini di Parma; arbitro di Parma - Lazio è il signor Matteo Marchetti di Ostia. Al VAR ci sarà invece Gianluca Aureliano. Nella stagione 2025/26 l'arbitro Matteo Marchetti ha diretto 3 incontri concedendo 1 rigore; ha assegnato 11 cartellini gialli e nessun cartellino rosso.

Dove vedere Parma-Lazio in tv o in streaming

Partita : Parma-Lazio

: Parma-Lazio Data : sabato 13 dicembre 2025

: sabato 13 dicembre 2025 Orario : 18:00

: 18:00 TV/Streaming : DAZN

: DAZN Luogo : Parma

: Parma Stadio : Ennio Tardini

: Ennio Tardini Arbitro: Matteo Marchetti

Parma-Lazio è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 18:00 del giorno 13-12-2025.

Informazioni utili per vedere le partite della Serie A

Il link al live di Parma-Lazio sarà inserito un'ora prima del match.