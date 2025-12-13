Parma-Lazio è una partita valevole per la 15a giornata del campionato di calcio di Serie A 2025-26. Il match vede di fronte il Parma che attualmente si trova al 16° posto in classifica con 14 punti e la Lazio che invece è al 10° posto in classifica con 19 punti.
Il Parma ha ottenuto finora 3 vittorie, 5 pareggi e 6 sconfitte, ha segnato complessivamente 10 gol e ne ha subiti 17. Il giocatore che ha segnato più gol è Mateo Pellegrino con 4 reti.
La Lazio ha ottenuto finora 5 vittorie, 4 pareggi e 5 sconfitte, ha segnato complessivamente 16 gol e ne ha subiti 11. Il giocatore che ha segnato più gol è Matteo Cancellieri con 3 reti.
Parma-Lazio si gioca allo stadio Ennio Tardini di Parma; arbitro di Parma - Lazio è il signor Matteo Marchetti di Ostia. Al VAR ci sarà invece Gianluca Aureliano. Nella stagione 2025/26 l'arbitro Matteo Marchetti ha diretto 3 incontri concedendo 1 rigore; ha assegnato 11 cartellini gialli e nessun cartellino rosso.
Dove vedere Parma-Lazio in tv o in streaming
- Partita: Parma-Lazio
- Data: sabato 13 dicembre 2025
- Orario: 18:00
- TV/Streaming: DAZN
- Luogo: Parma
- Stadio: Ennio Tardini
- Arbitro: Matteo Marchetti
Parma-Lazio è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 18:00 del giorno 13-12-2025.
Informazioni utili per vedere le partite della Serie A
Domande Frequenti (FAQ)
- Quando si gioca Parma - Lazio?
- La gara tra Parma e Lazio si giocherà sabato 13 dicembre 2025 alle ore 18:00
- Chi è l'arbitro di Parma - Lazio?
- L'arbitro del match sarà Matteo Marchetti
- Chi è l'arbitro al VAR?
- L'arbitro al VAR del match Parma - Lazio sarà Gianluca Aureliano
- Dove si gioca Parma - Lazio?
- La partita si gioca a Parma
- In che stadio si gioca Parma - Lazio?
- Stadio Ennio Tardini
- Quali sono i capocannonieri delle due squadre?
- Ad oggi il capocannoniere del Parma è Mateo Pellegrino con 4 gol, mentre il capocannoniere della Lazio è Matteo Cancellieri con 3 gol
- Chi trasmette la partita Parma - Lazio?
- La partita tra Parma e Lazio verrà trasmessa da DAZN