Partita valevole per la 11a giornata della Serie A 2025/2026

Parma-Milan è una partita valevole per la 11a giornata del campionato di calcio di Serie A 2025-26. Il match vede di fronte il Parma che attualmente si trova al 17° posto in classifica con 7 punti e il Milan che invece è al 3° posto in classifica con 21 punti.

Il Parma ha ottenuto finora 1 vittoria, 4 pareggi e 5 sconfitte, ha segnato complessivamente 5 gol e ne ha subiti 12. Il giocatore che ha segnato più gol è Mateo Pellegrino con 2 reti.

Il Milan ha ottenuto finora 6 vittorie, 3 pareggi e 1 sconfitta, ha segnato complessivamente 15 gol e ne ha subiti 7. Il giocatore che ha segnato più gol è Christian Pulisic con 4 reti.

Parma-Milan si gioca allo stadio Ennio Tardini di Parma; arbitro di Parma - Milan è il signor Marco Di Bello. Al VAR ci sarà invece Lorenzo Maggioni. Nella stagione 2025/26 l'arbitro Marco Di Bello ha diretto 2 incontri concedendo 2 rigori; ha assegnato 12 cartellini gialli e 1 cartellino rosso.

Dove vedere Parma-Milan in tv o in streaming

Parma-Milan è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 20:45 del giorno 08-11-2025. La partita sarà trasmessa in diretta anche da Sky sul canale Sky .

Informazioni utili per vedere le partite della Serie A

Il link al live di Parma-Milan sarà inserito un'ora prima del match.