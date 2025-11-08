Parma-Milan è una partita valevole per la 11a giornata del campionato di calcio di Serie A 2025-26. Il match vede di fronte il Parma che attualmente si trova al 17° posto in classifica con 7 punti e il Milan che invece è al 3° posto in classifica con 21 punti.
Il Parma ha ottenuto finora 1 vittoria, 4 pareggi e 5 sconfitte, ha segnato complessivamente 5 gol e ne ha subiti 12. Il giocatore che ha segnato più gol è Mateo Pellegrino con 2 reti.
Il Milan ha ottenuto finora 6 vittorie, 3 pareggi e 1 sconfitta, ha segnato complessivamente 15 gol e ne ha subiti 7. Il giocatore che ha segnato più gol è Christian Pulisic con 4 reti.
Parma-Milan si gioca allo stadio Ennio Tardini di Parma; arbitro di Parma - Milan è il signor Marco Di Bello. Al VAR ci sarà invece Lorenzo Maggioni. Nella stagione 2025/26 l'arbitro Marco Di Bello ha diretto 2 incontri concedendo 2 rigori; ha assegnato 12 cartellini gialli e 1 cartellino rosso.
Dove vedere Parma-Milan in tv o in streaming
- Partita: Parma-Milan
- Data: sabato 8 novembre 2025
- Orario: 20:45
- TV/Streaming: DAZN, Sky
- Luogo: Parma
- Stadio: Ennio Tardini
- Arbitro: Marco Di Bello
Parma-Milan è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 20:45 del giorno 08-11-2025. La partita sarà trasmessa in diretta anche da Sky sul canale Sky .
Informazioni utili per vedere le partite della Serie A
- Dove e come vedere in diretta tv e streaming tutte le partite di Serie A
- Se invece preferite seguire Parma-Milan live ma attraverso una cronaca puntuale, precisa e piena di dettagli, la migliore è sempre quella di Virgilio Sport.
- Non solo calcio, tutto lo sport in diretta: la Guida Tv completa.
Il link al live di Parma-Milan sarà inserito un'ora prima del match.
Domande Frequenti (FAQ)
- Quando si gioca Parma - Milan?
- La gara tra Parma e Milan si giocherà sabato 8 novembre 2025 alle ore 20:45
- Chi è l'arbitro di Parma - Milan?
- L'arbitro del match sarà Marco Di Bello
- Chi è l'arbitro al VAR?
- L'arbitro al VAR del match Parma - Milan sarà Lorenzo Maggioni
- Dove si gioca Parma - Milan?
- La partita si gioca a Parma
- In che stadio si gioca Parma - Milan?
- Stadio Ennio Tardini
- Quali sono i capocannonieri delle due squadre?
- Ad oggi il capocannoniere del Parma è Mateo Pellegrino con 2 gol, mentre il capocannoniere del Milan è Christian Pulisic con 4 gol
- Chi trasmette la partita Parma - Milan?
- La partita tra Parma e Milan verrà trasmessa da DAZN e da Sky