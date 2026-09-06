Parma-Monza è una partita valevole per la 3a giornata del campionato di calcio di Serie A 2026-2027. Il match vede di fronte il Parma che attualmente si trova al 16° posto in classifica con 0 punti e il Monza che invece è al 17° posto in classifica con 0 punti.
Il Parma ha ottenuto finora 0 vittorie, 0 pareggi e 2 sconfitte, ha segnato complessivamente 0 gol e ne ha subiti 3.
Il Monza ha ottenuto finora 0 vittorie, 0 pareggi e 2 sconfitte, ha segnato complessivamente 3 gol e ne ha subiti 7. Il giocatore che ha segnato più gol è con reti.
Parma-Monza si gioca allo stadio Ennio Tardini di Parma; arbitro di Parma - Monza è il signor Federico La Penna di Roma. Al VAR ci sarà invece Ivano Pezzuto.
Dove vedere Parma-Monza in tv o in streaming
- Partita: Parma-Monza
- Data: domenica 6 settembre 2026
- Orario: 15:00
- TV/Streaming: DAZN
- Luogo: Parma
- Stadio: Ennio Tardini
- Arbitro: Federico La Penna
Parma-Monza è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 15:00 del giorno 06-09-2026.
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Il link al live di Parma-Monza sarà inserito un'ora prima del match.
Domande Frequenti (FAQ)
- Quando si gioca Parma - Monza?
- La gara tra Parma e Monza si giocherà domenica 6 settembre 2026 alle ore 15:00
- Chi è l'arbitro di Parma - Monza?
- L'arbitro del match sarà Federico La Penna
- Chi è l'arbitro al VAR?
- L'arbitro al VAR del match Parma - Monza sarà Ivano Pezzuto
- Dove si gioca Parma - Monza?
- La partita si gioca a Parma
- In che stadio si gioca Parma - Monza?
- Stadio Ennio Tardini
- Chi trasmette la partita Parma - Monza?
- La partita tra Parma e Monza verrà trasmessa da DAZN