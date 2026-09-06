Partita valevole per la 3a giornata della Serie A 2026/2027

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Parma-Monza è una partita valevole per la 3a giornata del campionato di calcio di Serie A 2026-2027. Il match vede di fronte il Parma che attualmente si trova al 16° posto in classifica con 0 punti e il Monza che invece è al 17° posto in classifica con 0 punti.

Il Parma ha ottenuto finora 0 vittorie, 0 pareggi e 2 sconfitte, ha segnato complessivamente 0 gol e ne ha subiti 3.

Il Monza ha ottenuto finora 0 vittorie, 0 pareggi e 2 sconfitte, ha segnato complessivamente 3 gol e ne ha subiti 7. Il giocatore che ha segnato più gol è con reti.

Parma-Monza si gioca allo stadio Ennio Tardini di Parma; arbitro di Parma - Monza è il signor Federico La Penna di Roma. Al VAR ci sarà invece Ivano Pezzuto.

Dove vedere Parma-Monza in tv o in streaming

Partita : Parma-Monza

: Parma-Monza Data : domenica 6 settembre 2026

: domenica 6 settembre 2026 Orario : 15:00

: 15:00 TV/Streaming : DAZN

: DAZN Luogo : Parma

: Parma Stadio : Ennio Tardini

: Ennio Tardini Arbitro: Federico La Penna

Parma-Monza è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 15:00 del giorno 06-09-2026.

Informazioni utili per vedere le partite della Serie A

Il link al live di Parma-Monza sarà inserito un'ora prima del match.