Partita valevole per la 7a giornata della Serie A 2026/2027

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Parma-Torino è una partita valevole per la 7a giornata del campionato di calcio di Serie A 2026-2027. Il match vede di fronte il Parma che attualmente si trova al 16° posto in classifica con 4 punti e il Torino che invece è al 13° posto in classifica con 7 punti.

Il Parma ha ottenuto finora 1 vittoria, 1 pareggio e 4 sconfitte, ha segnato complessivamente 4 gol e ne ha subiti 10. Il giocatore che ha segnato più gol è David Romero con 2 reti.

Il Torino ha ottenuto finora 2 vittorie, 1 pareggio e 3 sconfitte, ha segnato complessivamente 7 gol e ne ha subiti 9. Il giocatore che ha segnato più gol è Ché Adams con 2 reti.

Parma-Torino si gioca allo stadio Ennio Tardini di Parma; arbitro di Parma - Torino è il signor Giovanni Ayroldi. Al VAR ci sarà invece Federico Dionisi. Nella stagione 2026/27 l'arbitro Giovanni Ayroldi ha diretto 1 incontro concedendo 0 rigori; ha assegnato 4 cartellini gialli e nessun cartellino rosso.

Dove vedere Parma-Torino in tv o in streaming

Partita : Parma-Torino

: Parma-Torino Data : lunedì 19 ottobre 2026

: lunedì 19 ottobre 2026 Orario : 20:45

: 20:45 TV/Streaming : DAZN, Sky

: DAZN, Sky Luogo : Parma

: Parma Stadio : Ennio Tardini

: Ennio Tardini Arbitro: Giovanni Ayroldi

Parma-Torino è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 20:45 del giorno 19-10-2026. La partita sarà trasmessa in diretta anche da Sky sul canale Sky .

Informazioni utili per vedere le partite della Serie A

Il link al live di Parma-Torino sarà inserito un'ora prima del match.