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CALCIO SERIE A

Parma-Torino come e dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming e orario

Partita valevole per la 7a giornata della Serie A 2026/2027

Pubblicato: 3 min di lettura

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Parma-Torino è una partita valevole per la 7a giornata del campionato di calcio di Serie A 2026-2027. Il match vede di fronte il Parma che attualmente si trova al 16° posto in classifica con 4 punti e il Torino che invece è al 13° posto in classifica con 7 punti.

Il Parma ha ottenuto finora 1 vittoria, 1 pareggio e 4 sconfitte, ha segnato complessivamente 4 gol e ne ha subiti 10. Il giocatore che ha segnato più gol è David Romero con 2 reti.
Il Torino ha ottenuto finora 2 vittorie, 1 pareggio e 3 sconfitte, ha segnato complessivamente 7 gol e ne ha subiti 9. Il giocatore che ha segnato più gol è Ché Adams con 2 reti.

Parma-Torino si gioca allo stadio Ennio Tardini di Parma; arbitro di Parma - Torino è il signor Giovanni Ayroldi. Al VAR ci sarà invece Federico Dionisi. Nella stagione 2026/27 l'arbitro Giovanni Ayroldi ha diretto 1 incontro concedendo 0 rigori; ha assegnato 4 cartellini gialli e nessun cartellino rosso.

Dove vedere Parma-Torino in tv o in streaming

  • Partita: Parma-Torino
  • Data: lunedì 19 ottobre 2026
  • Orario: 20:45
  • TV/Streaming: DAZN, Sky
  • Luogo: Parma
  • Stadio: Ennio Tardini
  • Arbitro: Giovanni Ayroldi

Parma-Torino è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 20:45 del giorno 19-10-2026. La partita sarà trasmessa in diretta anche da Sky sul canale Sky .

Informazioni utili per vedere le partite della Serie A

Il link al live di Parma-Torino sarà inserito un'ora prima del match.

Domande Frequenti (FAQ)

Quando si gioca Parma - Torino?
La gara tra Parma e Torino si giocherà lunedì 19 ottobre 2026 alle ore 20:45
Chi è l'arbitro di Parma - Torino?
L'arbitro del match sarà Giovanni Ayroldi
Chi è l'arbitro al VAR?
L'arbitro al VAR del match Parma - Torino sarà Federico Dionisi
Dove si gioca Parma - Torino?
La partita si gioca a Parma
In che stadio si gioca Parma - Torino?
Stadio Ennio Tardini
Quali sono i capocannonieri delle due squadre?
Ad oggi il capocannoniere del Parma è David Romero con 2 gol, mentre il capocannoniere del Torino è Ché Adams con 2 gol
Chi trasmette la partita Parma - Torino?
La partita tra Parma e Torino verrà trasmessa da DAZN e da Sky
Parma-Torino come e dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming e orario

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