Partita valevole per la 13a giornata della Serie A 2025/2026

Parma-Udinese è una partita valevole per la 13a giornata del campionato di calcio di Serie A 2025-26. Il match vede di fronte il Parma che attualmente si trova al 15° posto in classifica con 11 punti e l'Udinese che invece è al 10° posto in classifica con 15 punti.

Il Parma ha ottenuto finora 2 vittorie, 5 pareggi e 5 sconfitte, ha segnato complessivamente 9 gol e ne ha subiti 15. Il giocatore che ha segnato più gol è Mateo Pellegrino con 4 reti.

L'Udinese ha ottenuto finora 4 vittorie, 3 pareggi e 5 sconfitte, ha segnato complessivamente 12 gol e ne ha subiti 20. Il giocatore che ha segnato più gol è Keinan Davis con 3 reti.

Parma-Udinese si gioca allo stadio Ennio Tardini di Parma; arbitro di Parma - Udinese è il signor Marco Piccinini di Forlì. Al VAR ci sarà invece Alessandro Prontera. Nella stagione 2025/26 l'arbitro Marco Piccinini ha diretto 3 incontri concedendo 1 rigore; ha assegnato 12 cartellini gialli e 1 cartellino rosso.

Dove vedere Parma-Udinese in tv o in streaming

Parma-Udinese è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 15:00 del giorno 29-11-2025.

Informazioni utili per vedere le partite della Serie A

