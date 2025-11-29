Parma-Udinese è una partita valevole per la 13a giornata del campionato di calcio di Serie A 2025-26. Il match vede di fronte il Parma che attualmente si trova al 15° posto in classifica con 11 punti e l'Udinese che invece è al 10° posto in classifica con 15 punti.
Il Parma ha ottenuto finora 2 vittorie, 5 pareggi e 5 sconfitte, ha segnato complessivamente 9 gol e ne ha subiti 15. Il giocatore che ha segnato più gol è Mateo Pellegrino con 4 reti.
L'Udinese ha ottenuto finora 4 vittorie, 3 pareggi e 5 sconfitte, ha segnato complessivamente 12 gol e ne ha subiti 20. Il giocatore che ha segnato più gol è Keinan Davis con 3 reti.
Parma-Udinese si gioca allo stadio Ennio Tardini di Parma; arbitro di Parma - Udinese è il signor Marco Piccinini di Forlì. Al VAR ci sarà invece Alessandro Prontera. Nella stagione 2025/26 l'arbitro Marco Piccinini ha diretto 3 incontri concedendo 1 rigore; ha assegnato 12 cartellini gialli e 1 cartellino rosso.
Dove vedere Parma-Udinese in tv o in streaming
- Partita: Parma-Udinese
- Data: sabato 29 novembre 2025
- Orario: 15:00
- TV/Streaming: DAZN
- Luogo: Parma
- Stadio: Ennio Tardini
- Arbitro: Marco Piccinini
Parma-Udinese è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 15:00 del giorno 29-11-2025.
Se invece preferite seguire Parma-Udinese live ma attraverso una cronaca puntuale, precisa e piena di dettagli, la migliore è sempre quella di Virgilio Sport.
