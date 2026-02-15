Partita valevole per la 25a giornata della Serie A 2025/2026

Parma-Verona è una partita valevole per la 25a giornata del campionato di calcio di Serie A 2025-26. Il match vede di fronte il Parma che attualmente si trova al 14° posto in classifica con 26 punti e il Verona che invece è al 19° posto in classifica con 15 punti.

Il Parma ha ottenuto finora 6 vittorie, 8 pareggi e 10 sconfitte, ha segnato complessivamente 16 gol e ne ha subiti 30. Il giocatore che ha segnato più gol è Mateo Pellegrino con 6 reti.

Il Verona ha ottenuto finora 2 vittorie, 9 pareggi e 13 sconfitte, ha segnato complessivamente 18 gol e ne ha subiti 41. Il giocatore che ha segnato più gol è Gift Orban con 7 reti.

Parma-Verona si gioca allo stadio Ennio Tardini di Parma; arbitro di Parma - Verona è il signor Luca Pairetto. Al VAR ci sarà invece Daniele Paterna. Nella stagione 2025/26 l'arbitro Luca Pairetto ha diretto 7 incontri concedendo 4 rigori; ha assegnato 43 cartellini gialli e 2 cartellini rossi.

Dove vedere Parma-Verona in tv o in streaming

Parma-Verona è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 15:00 del giorno 15-02-2026.

Informazioni utili per vedere le partite della Serie A

Il link al live di Parma-Verona sarà inserito un'ora prima del match.