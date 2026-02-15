Parma-Verona è una partita valevole per la 25a giornata del campionato di calcio di Serie A 2025-26. Il match vede di fronte il Parma che attualmente si trova al 14° posto in classifica con 26 punti e il Verona che invece è al 19° posto in classifica con 15 punti.
Il Parma ha ottenuto finora 6 vittorie, 8 pareggi e 10 sconfitte, ha segnato complessivamente 16 gol e ne ha subiti 30. Il giocatore che ha segnato più gol è Mateo Pellegrino con 6 reti.
Il Verona ha ottenuto finora 2 vittorie, 9 pareggi e 13 sconfitte, ha segnato complessivamente 18 gol e ne ha subiti 41. Il giocatore che ha segnato più gol è Gift Orban con 7 reti.
Parma-Verona si gioca allo stadio Ennio Tardini di Parma; arbitro di Parma - Verona è il signor Luca Pairetto. Al VAR ci sarà invece Daniele Paterna. Nella stagione 2025/26 l'arbitro Luca Pairetto ha diretto 7 incontri concedendo 4 rigori; ha assegnato 43 cartellini gialli e 2 cartellini rossi.
Dove vedere Parma-Verona in tv o in streaming
- Partita: Parma-Verona
- Data: domenica 15 febbraio 2026
- Orario: 15:00
- TV/Streaming: DAZN
- Luogo: Parma
- Stadio: Ennio Tardini
- Arbitro: Luca Pairetto
Parma-Verona è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 15:00 del giorno 15-02-2026.
Informazioni utili per vedere le partite della Serie A
- Dove e come vedere in diretta tv e streaming tutte le partite di Serie A
- Se invece preferite seguire Parma-Verona live ma attraverso una cronaca puntuale, precisa e piena di dettagli, la migliore è sempre quella di Virgilio Sport.
- Non solo calcio, tutto lo sport in diretta: la Guida Tv completa.
Il link al live di Parma-Verona sarà inserito un'ora prima del match.
Domande Frequenti (FAQ)
- Quando si gioca Parma - Verona?
- La gara tra Parma e Verona si giocherà domenica 15 febbraio 2026 alle ore 15:00
- Chi è l'arbitro di Parma - Verona?
- L'arbitro del match sarà Luca Pairetto
- Chi è l'arbitro al VAR?
- L'arbitro al VAR del match Parma - Verona sarà Daniele Paterna
- Dove si gioca Parma - Verona?
- La partita si gioca a Parma
- In che stadio si gioca Parma - Verona?
- Stadio Ennio Tardini
- Quali sono i capocannonieri delle due squadre?
- Ad oggi il capocannoniere del Parma è Mateo Pellegrino con 6 gol, mentre il capocannoniere del Verona è Gift Orban con 7 gol
- Chi trasmette la partita Parma - Verona?
- La partita tra Parma e Verona verrà trasmessa da DAZN