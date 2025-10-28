Partita valevole per la 10a giornata della Serie B BKT 2025/2026

Da oltre 20 anni informa in modo obiettivo e appassionato su tutto il mondo dello sport. Calcio, calciomercato, F1, Motomondiale ma anche tennis, volley, basket: su Virgilio Sport i tifosi e gli appassionati sanno che troveranno sempre copertura completa e zero faziosità. La squadra di Virgilio Sport è formata da giornalisti ed esperti di sport abili sia nel gioco di rimessa quando intercettano le notizie e le rilanciano verso la rete, sia nella costruzione dal basso quando creano contenuti 100% originali ed esclusivi.

Pescara-Avellino è una partita valevole per la 10a giornata del campionato di calcio di Serie B 2025-26. Il match vede di fronte il Pescara che attualmente si trova al 17° posto in classifica con 7 punti e l'Avellino che invece è al 11° posto in classifica con 12 punti.

Il Pescara ha ottenuto finora 1 vittoria, 4 pareggi e 4 sconfitte, ha segnato complessivamente 14 gol e ne ha subiti 17. Il giocatore che ha segnato più gol è Lorenzo Meazzi con 3 reti.

L'Avellino ha ottenuto finora 3 vittorie, 3 pareggi e 3 sconfitte, ha segnato complessivamente 11 gol e ne ha subiti 15. Il giocatore che ha segnato più gol è Raffaele Russo con 2 reti.

Pescara-Avellino si gioca allo stadio Stadio Adriatico - Giovanni Cornacchia di Pescara; arbitro di Pescara - Avellino è il signor Andrea Calzavara. Al VAR ci sarà invece Niccolò Baroni. Nella stagione 2025/26 l'arbitro Andrea Calzavara ha diretto 4 incontri concedendo 2 rigori; ha assegnato 17 cartellini gialli e nessun cartellino rosso.

Dove vedere Pescara-Avellino in tv o in streaming

Partita : Pescara-Avellino

: Pescara-Avellino Data : martedì 28 ottobre 2025

: martedì 28 ottobre 2025 Orario : 20:30

: 20:30 TV/Streaming : DAZN

: DAZN Luogo : Pescara

: Pescara Stadio : Stadio Adriatico - Giovanni Cornacchia

: Stadio Adriatico - Giovanni Cornacchia Arbitro: Andrea Calzavara

Pescara-Avellino è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 20:30 del giorno 28-10-2025. Per vedere la partita occorre prima di tutto sottoscrivere un contratto con Dazn. Poi basterà scaricare la app apposita o raggiungere il sito di Dazn.

DAZN consente la visione delle partite di Serie B su tre diversi pacchetti:

Plus

Standard

Goal Pass

che hanno prezzi molto diversi tra loro e possono consentire differenti utilizzi e visioni di contenuti.

DAZN è compatibile con le principali marche di smart TV, tra cui: Smart TV Samsung,TV intelligenti LG,TV intelligenti Sony,TV Android, TV intelligenti Hisense, TV intelligenti Philips.

È possibile accedere a DAZN anche attraverso i più diffusi dispositivi di streaming come: Amazon Fire TV Stick e Fire TV Cube; Apple TV; Chromecast; Roku; Nvidia Shield TV.

Il link al live di Pescara-Avellino sarà inserito un'ora prima del match.