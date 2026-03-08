Pescara-Bari è una partita valevole per la 29a giornata del campionato di calcio di Serie B 2025-26. Il match vede di fronte il Pescara che attualmente si trova al 20° posto in classifica con 22 punti e il Bari che invece è al 18° posto in classifica con 28 punti.
Il Pescara ha ottenuto finora 4 vittorie, 10 pareggi e 14 sconfitte, ha segnato complessivamente 34 gol e ne ha subiti 54. Il giocatore che ha segnato più gol è Antonio Di Nardo con 9 reti.
Il Bari ha ottenuto finora 6 vittorie, 10 pareggi e 12 sconfitte, ha segnato complessivamente 25 gol e ne ha subiti 40. Il giocatore che ha segnato più gol è Gabriele Moncini con 7 reti.
Pescara-Bari si gioca allo stadio Stadio Adriatico - Giovanni Cornacchia di Pescara; arbitro di Pescara - Bari è il signor Simone Galipò. Al VAR ci sarà invece Marco Serra. Nella stagione 2025/26 l'arbitro Simone Galipò ha diretto 14 incontri concedendo 7 rigori; ha assegnato 68 cartellini gialli e 3 cartellini rossi.
Dove vedere Pescara-Bari in tv o in streaming
- Partita: Pescara-Bari
- Data: domenica 8 marzo 2026
- Orario: 19:30
- TV/Streaming: DAZN
- Luogo: Pescara
- Stadio: Stadio Adriatico - Giovanni Cornacchia
- Arbitro: Simone Galipò
Pescara-Bari è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 19:30 del giorno 08-03-2026. Per vedere la partita occorre prima di tutto sottoscrivere un contratto con Dazn. Poi basterà scaricare la app apposita o raggiungere il sito di Dazn.
DAZN consente la visione delle partite di Serie B su tre diversi pacchetti:
- Plus
- Standard
- Goal Pass
che hanno prezzi molto diversi tra loro e possono consentire differenti utilizzi e visioni di contenuti.
DAZN è compatibile con le principali marche di smart TV, tra cui: Smart TV Samsung,TV intelligenti LG,TV intelligenti Sony,TV Android, TV intelligenti Hisense, TV intelligenti Philips.
È possibile accedere a DAZN anche attraverso i più diffusi dispositivi di streaming come: Amazon Fire TV Stick e Fire TV Cube; Apple TV; Chromecast; Roku; Nvidia Shield TV.
Il link al live di Pescara-Bari sarà inserito un'ora prima del match.
