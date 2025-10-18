Pescara-Carrarese è una partita valevole per la 8a giornata del campionato di calcio di Serie B 2025-26. Il match vede di fronte il Pescara che attualmente si trova al 17° posto in classifica con 5 punti e la Carrarese che invece è al 8° posto in classifica con 10 punti.
Il Pescara ha ottenuto finora 1 vittoria, 2 pareggi e 4 sconfitte, ha segnato complessivamente 11 gol e ne ha subiti 14. Il giocatore che ha segnato più gol è Giacomo Olzer con 3 reti.
La Carrarese ha ottenuto finora 2 vittorie, 4 pareggi e 1 sconfitta, ha segnato complessivamente 11 gol e ne ha subiti 7. Il giocatore che ha segnato più gol è Nicolás Schiavi con 4 reti.
Pescara-Carrarese si gioca allo stadio Stadio Adriatico - Giovanni Cornacchia di Pescara; arbitro di Pescara - Carrarese è il signor Kevin Bonacina. Al VAR ci sarà invece Antonio Giua. Nella stagione 2025/26 l'arbitro Kevin Bonacina ha diretto 1 incontro concedendo 2 rigori; ha assegnato 6 cartellini gialli e nessun cartellino rosso.
Dove vedere Pescara-Carrarese in tv o in streaming
- Partita: Pescara-Carrarese
- Data: sabato 18 ottobre 2025
- Orario: 15:00
- TV/Streaming: DAZN
- Luogo: Pescara
- Stadio: Stadio Adriatico - Giovanni Cornacchia
- Arbitro: Kevin Bonacina
Pescara-Carrarese è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 15:00 del giorno 18-10-2025. Per vedere la partita occorre prima di tutto sottoscrivere un contratto con Dazn. Poi basterà scaricare la app apposita o raggiungere il sito di Dazn.
DAZN consente la visione delle partite di Serie B su tre diversi pacchetti:
- Plus
- Standard
- Goal Pass
che hanno prezzi molto diversi tra loro e possono consentire differenti utilizzi e visioni di contenuti.
DAZN è compatibile con le principali marche di smart TV, tra cui: Smart TV Samsung,TV intelligenti LG,TV intelligenti Sony,TV Android, TV intelligenti Hisense, TV intelligenti Philips.
È possibile accedere a DAZN anche attraverso i più diffusi dispositivi di streaming come: Amazon Fire TV Stick e Fire TV Cube; Apple TV; Chromecast; Roku; Nvidia Shield TV.
Il link al live di Pescara-Carrarese sarà inserito un'ora prima del match.
