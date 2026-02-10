Partita valevole per la 24a giornata della Serie B BKT 2025/2026

Pescara-Catanzaro è una partita valevole per la 24a giornata del campionato di calcio di Serie B 2025-26. Il match vede di fronte il Pescara che attualmente si trova al 20° posto in classifica con 15 punti e il Catanzaro che invece è al 6° posto in classifica con 35 punti.

Il Pescara ha ottenuto finora 2 vittorie, 9 pareggi e 12 sconfitte, ha segnato complessivamente 27 gol e ne ha subiti 46. Il giocatore che ha segnato più gol è Antonio Di Nardo con 5 reti.

Il Catanzaro ha ottenuto finora 9 vittorie, 8 pareggi e 6 sconfitte, ha segnato complessivamente 30 gol e ne ha subiti 26. Il giocatore che ha segnato più gol è Alphadjo Cissè con 6 reti.

Pescara-Catanzaro si gioca allo stadio Stadio Adriatico - Giovanni Cornacchia di Pescara; arbitro di Pescara - Catanzaro è il signor . Al VAR ci sarà invece .

Dove vedere Pescara-Catanzaro in tv o in streaming

Pescara-Catanzaro è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 20:00 del giorno 10-02-2026. Per vedere la partita occorre prima di tutto sottoscrivere un contratto con Dazn. Poi basterà scaricare la app apposita o raggiungere il sito di Dazn.

DAZN consente la visione delle partite di Serie B su tre diversi pacchetti:

Plus

Standard

Goal Pass

che hanno prezzi molto diversi tra loro e possono consentire differenti utilizzi e visioni di contenuti.

Il link al live di Pescara-Catanzaro sarà inserito un'ora prima del match.