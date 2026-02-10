Pescara-Catanzaro è una partita valevole per la 24a giornata del campionato di calcio di Serie B 2025-26. Il match vede di fronte il Pescara che attualmente si trova al 20° posto in classifica con 15 punti e il Catanzaro che invece è al 6° posto in classifica con 35 punti.
Il Pescara ha ottenuto finora 2 vittorie, 9 pareggi e 12 sconfitte, ha segnato complessivamente 27 gol e ne ha subiti 46. Il giocatore che ha segnato più gol è Antonio Di Nardo con 5 reti.
Il Catanzaro ha ottenuto finora 9 vittorie, 8 pareggi e 6 sconfitte, ha segnato complessivamente 30 gol e ne ha subiti 26. Il giocatore che ha segnato più gol è Alphadjo Cissè con 6 reti.
Pescara-Catanzaro si gioca allo stadio Stadio Adriatico - Giovanni Cornacchia di Pescara; arbitro di Pescara - Catanzaro è il signor . Al VAR ci sarà invece .
Dove vedere Pescara-Catanzaro in tv o in streaming
- Partita: Pescara-Catanzaro
- Data: martedì 10 febbraio 2026
- Orario: 20:00
- TV/Streaming: DAZN
- Luogo: Pescara
- Stadio: Stadio Adriatico - Giovanni Cornacchia
- Arbitro:
Pescara-Catanzaro è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 20:00 del giorno 10-02-2026. Per vedere la partita occorre prima di tutto sottoscrivere un contratto con Dazn. Poi basterà scaricare la app apposita o raggiungere il sito di Dazn.
DAZN consente la visione delle partite di Serie B su tre diversi pacchetti:
- Plus
- Standard
- Goal Pass
che hanno prezzi molto diversi tra loro e possono consentire differenti utilizzi e visioni di contenuti.
DAZN è compatibile con le principali marche di smart TV, tra cui: Smart TV Samsung,TV intelligenti LG,TV intelligenti Sony,TV Android, TV intelligenti Hisense, TV intelligenti Philips.
È possibile accedere a DAZN anche attraverso i più diffusi dispositivi di streaming come: Amazon Fire TV Stick e Fire TV Cube; Apple TV; Chromecast; Roku; Nvidia Shield TV.
Il link al live di Pescara-Catanzaro sarà inserito un'ora prima del match.
Domande Frequenti (FAQ)
- Quando si gioca Pescara - Catanzaro?
- La gara tra Pescara e Catanzaro si giocherà martedì 10 febbraio 2026 alle ore 20:00
- Dove si gioca Pescara - Catanzaro?
- La partita si gioca a Pescara
- In che stadio si gioca Pescara - Catanzaro?
- Stadio Stadio Adriatico - Giovanni Cornacchia
- Quali sono i capocannonieri delle due squadre?
- Ad oggi il capocannoniere Pescara è Antonio Di Nardo con 5 gol, mentre il capocannoniere del Catanzaro è Alphadjo Cissè con 6 gol
- Chi trasmette la partita Pescara - Catanzaro?
- La partita tra Pescara e Catanzaro verrà trasmessa da DAZN