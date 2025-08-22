Pescara-Cesena è una partita valevole per la 1a giornata del campionato di calcio di Serie B 2025-26.
Pescara-Cesena si gioca allo stadio Stadio Adriatico - Giovanni Cornacchia di Pescara; arbitro di Pescara - Cesena è il signor Francesco Fourneau di Roma. Al VAR ci sarà invece Luigi Nasca.
Dove vedere Pescara-Cesena in tv o in streaming
- Partita: Pescara-Cesena
- Data: venerdì 22 agosto 2025
- Orario: 20:30
- TV/Streaming: DAZN
- Luogo: Pescara
- Stadio: Stadio Adriatico - Giovanni Cornacchia
- Arbitro: Francesco Fourneau
Pescara-Cesena è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 20:30 del giorno 22-08-2025. Per vedere la partita occorre prima di tutto sottoscrivere un contratto con Dazn. Poi basterà scaricare la app apposita o raggiungere il sito di Dazn.
DAZN consente la visione delle partite di Serie B su tre diversi pacchetti:
- Plus
- Standard
- Goal Pass
che hanno prezzi molto diversi tra loro e possono consentire differenti utilizzi e visioni di contenuti.
DAZN è compatibile con le principali marche di smart TV, tra cui: Smart TV Samsung,TV intelligenti LG,TV intelligenti Sony,TV Android, TV intelligenti Hisense, TV intelligenti Philips.
È possibile accedere a DAZN anche attraverso i più diffusi dispositivi di streaming come: Amazon Fire TV Stick e Fire TV Cube; Apple TV; Chromecast; Roku; Nvidia Shield TV.
Il link al live di Pescara-Cesena sarà inserito un'ora prima del match.
Domande Frequenti (FAQ)
- Quando si gioca Pescara - Cesena?
- La gara tra Pescara e Cesena si giocherà venerdì 22 agosto 2025 alle ore 20:30
- Chi è l'arbitro di Pescara - Cesena?
- L'arbitro del match sarà Francesco Fourneau
- Chi è l'arbitro al VAR?
- L'arbitro al VAR del match Pescara - Cesena sarà Luigi Nasca
- Dove si gioca Pescara - Cesena?
- La partita si gioca a Pescara
- In che stadio si gioca Pescara - Cesena?
- Stadio Stadio Adriatico - Giovanni Cornacchia
- Chi trasmette la partita Pescara - Cesena?
- La partita tra Pescara e Cesena verrà trasmessa da DAZN