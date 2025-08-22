Virgilio Sport
Pescara-Cesena come e dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni e orario

Partita valevole per la 1a giornata della Serie B BKT 2025/2026

Pescara-Cesena è una partita valevole per la 1a giornata del campionato di calcio di Serie B 2025-26.

Pescara-Cesena si gioca allo stadio Stadio Adriatico - Giovanni Cornacchia di Pescara; arbitro di Pescara - Cesena è il signor Francesco Fourneau di Roma. Al VAR ci sarà invece Luigi Nasca.

Dove vedere Pescara-Cesena in tv o in streaming

  • Partita: Pescara-Cesena
  • Data: venerdì 22 agosto 2025
  • Orario: 20:30
  • TV/Streaming: DAZN
  • Luogo: Pescara
  • Stadio: Stadio Adriatico - Giovanni Cornacchia
  • Arbitro: Francesco Fourneau

Pescara-Cesena è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 20:30 del giorno 22-08-2025. Per vedere la partita occorre prima di tutto sottoscrivere un contratto con Dazn. Poi basterà scaricare la app apposita o raggiungere il sito di Dazn.

DAZN consente la visione delle partite di Serie B su tre diversi pacchetti:

  • Plus
  • Standard
  • Goal Pass

che hanno prezzi molto diversi tra loro e possono consentire differenti utilizzi e visioni di contenuti.

DAZN è compatibile con le principali marche di smart TV, tra cui: Smart TV Samsung,TV intelligenti LG,TV intelligenti Sony,TV Android, TV intelligenti Hisense, TV intelligenti Philips.

È possibile accedere a DAZN anche attraverso i più diffusi dispositivi di streaming come: Amazon Fire TV Stick e Fire TV Cube; Apple TV; Chromecast; Roku; Nvidia Shield TV.

Il link al live di Pescara-Cesena sarà inserito un'ora prima del match.

Domande Frequenti (FAQ)

Quando si gioca Pescara - Cesena?
La gara tra Pescara e Cesena si giocherà venerdì 22 agosto 2025 alle ore 20:30
Chi è l'arbitro di Pescara - Cesena?
L'arbitro del match sarà Francesco Fourneau
Chi è l'arbitro al VAR?
L'arbitro al VAR del match Pescara - Cesena sarà Luigi Nasca
Dove si gioca Pescara - Cesena?
La partita si gioca a Pescara
In che stadio si gioca Pescara - Cesena?
Stadio Stadio Adriatico - Giovanni Cornacchia
Chi trasmette la partita Pescara - Cesena?
La partita tra Pescara e Cesena verrà trasmessa da DAZN
Virgilio Sport
